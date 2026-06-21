Film Joan Cusack: ‚Toy Story‘ ist ihre ‚wichtigste‘ Rolle

Jesse and Joan Cusack - FAMOUS - London - May - 2026 - Toy Story 5 UK Launch Event BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.06.2026, 11:09 Uhr

Die Schauspielerin schwärmt von ihrer Rolle in der Animationsreihe.

Joan Cusack ist der Meinung, dass ihre Rolle in ‚Toy Story‘ das „Wichtigste“ ist, was sie jemals gemacht hat.

Die 63-jährige Schauspielerin leiht in ‚Toy Story 5‘ zum vierten Mal der Cowgirl-Figur Jessie ihre Stimme – eine Rolle, die sie erstmals 1999 in ‚Toy Story 2‘ übernahm. Sie liebt es, Teil des Franchises zu sein, weil die Filme Kindern wichtige Lektionen vermitteln können und gleichzeitig Unterhaltung bieten.

Gegenüber ABC sagte sie: „Es ist das Wichtigste, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Das schauen Kinder. Etwas zu machen, mit dem man zu ihrer Welt beiträgt, darüber nachzudenken, hat Spaß gemacht.“ Joan verriet außerdem, dass ‚Toy Story 5‘ neue Seiten von Jessie zeigen wird, da die Cowgirl-Figur reifer wird. „Sie entwickelt sich in diesem Film zu einer echten Anführerin. Sie ist mutig, furchtlos, und es erreicht eine emotionale Tiefe, die irgendwie unerwartet ist“, erzählte sie.

Die ‚Shameless‘-Darstellerin, die mit ihrem Ehemann Richard Burke zwei Söhne hat, hat sich in den vergangenen Jahren etwas aus Hollywood zurückgezogen und genießt es, in Chicago ein „normales Leben“ zu führen. Im Gespräch mit ‚Variety‘ erklärte sie: „Ich glaube, weil ich lange gearbeitet habe und ich mich sehr geehrt fühle, in dieser Branche arbeiten zu dürfen. Aber es ist auch großartig, sein Leben zu leben, seine Kinder großzuziehen und in Chicago ein normaler Mensch zu sein. Das ist irgendwie unbezahlbar. Es ist irgendwie cool.“

Pop-Superstar Taylor Swift hat für ‚Toy Story 5‘ den neuen Song ‚I Knew It, I Knew You‘ geschrieben. Der Song ist aus der Perspektive von Jessie erzählt. Joans Co-Star Tom Hanks verriet kürzlich, dass die Besetzung erst von dem Lied erfahren habe, als es veröffentlicht wurde. „Wir wussten es nicht. Uns wurde tatsächlich erst an dem Tag, an dem er herauskam, davon erzählt“, enthüllte der Schauspieler gegenüber ‚E! News‘.