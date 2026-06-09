Film ‚Toy Story‘: Buzz Lightyear-Sprecher Tim Allen dachte, Franchise wäre beendet

Tim Allen at The Santa Clauses Disney Plus premiere in California - Getty - November 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.06.2026, 18:30 Uhr

Hollywood-Star Tim Allen hat es genossen, zur 'Toy Story'-Reihe zurückzukehren.

Tim Allen dachte, nach dem dritten Film sei ‚Toy Story‘ vorbei.

Der 72-jährige Schauspieler spricht seit 1995 die Figur Buzz Lightyear in der Filmreihe, konnte sich jedoch nach ‚Toy Story 3‘ aus dem Jahr 2010 nicht vorstellen, die Rolle jemals wieder zu übernehmen. Nun leiht Tim für ‚Toy Story 5‘ erneut Buzz Lightyear seine Stimme.

„Ich dachte, ‚Toy Story 3‘ wäre das Ende“, sagte Allen gegenüber ‚Radio Times‘. Unter anderem deshalb genoss er besonders das Wiedersehen mit Tom Hanks, der Sheriff Woody spricht. Außerdem zeigte sich Tim begeistert vom Drehbuch von ‚Toy Story 5‘. Er sagte: „Ich liebe das Drehbuch und ich liebe Geschichten. Und manchmal stelle ich Fragen. Ich habe den Filmemachern gesagt, dass es mir in (‚Toy Story 4‘) so schwergefallen ist, mich von diesem Mann zu verabschieden, dass es einen Moment geben musste, in dem sie sich wieder begegnen und Buzz sieht, dass er zurück ist. Dieser Moment ist einfach und kurz, aber er ist da.“ Tim erklärte, dass sowohl er als auch Tom (69) eine tiefe Verbindung zur Reihe und zu ihren Figuren haben, da sie den ersten ‚Toy Story‘-Film vor mehr als 30 Jahren aufgenommen haben.

Tom hatte zuvor gestanden, dass er bei allen fünf ‚Toy Story‘-Filmen dieselbe Nervosität verspürt habe. Der Schauspieler sagte gegenüber ‚Entertainment Weekly‘: „Über fünf Filme hinweg sind wir immer wieder an denselben Ort zurückgekehrt, und die Geometrie ist dieselbe. Das Mikrofon steht hier, der Ständer dort, das Team ist da.“ Das gleiche Umfeld änderte aber nichts daran, dass er bei jeder Produktion wieder von neuem beginnen und seine Nerven sammeln musste. Der Schauspieler fügte hinzu: „Vielleicht gibt es ein paar Requisiten, aber wenn man mich irgendwann während irgendeiner Aufnahme gefilmt hätte, hätte ich dieselbe Nervosität, denselben Druck und dieselben körperlichen Anforderungen erlebt. Es gibt also tatsächlich eine vertraute Gleichförmigkeit.“

Dennoch räumt Tom ein, dass sich Woody im Verlauf der fünf Filme verändert hat. Der Hollywood-Star, der zwei Oscars als Bester Hauptdarsteller für ‚Philadelphia‘ und ‚Forrest Gump‘ gewann, sagte: „Mit ihm wurde bis zum Äußersten gespielt. Wenn man immer wieder einen Gummihut auf denselben Gummikopf setzt, dann scheuert irgendwann etwas. Also ja, er hat … sagen wir, eine abgenutzte Stelle am Hinterkopf. Er ist kein geformtes Plastik. Er besteht aus Füllmaterial und Stoff, und das setzt sich mit der Zeit.“