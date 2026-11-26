Stars Joan Smalls bestätigt: Tom Brady war Auslöser für Zerwürfnis mit Candice Swanepoel

Joan Smalls - May 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2026, 11:00 Uhr

Joan Smalls hat sich zu ihrem Zerwürfnis mit Candice Swanepoel geäußert und eingeräumt, dass Tom Brady dabei eine zentrale Rolle spielte.

Joan Smalls hat bestätigt, dass Tom Brady der Auslöser für ihren Bruch mit Candice Swanepoel war.

Die beiden Models waren 15 Jahre lang befreundet, bevor es wegen des NFL-Stars zu Spannungen kam. Die gebürtige Puerto-Ricanerin war 2023 und 2024 mit Brady liiert. Ihre Beziehung dauerte mit Unterbrechungen rund acht Monate. In diesem Sommer sorgte dann Swanepoel, eine langjährige Freundin von Smalls, mit dem Sportler für Liebesgerüchte. Nun hat die 38-Jährige im Podcast ‚The Cutting Room Floor‘ über die daraus entstandenen Spannungen gesprochen. „Leider war das der Auslöser. Ich war acht Monate lang mit dieser Person zusammen“, erklärte sie.

Besonders verletzt habe sie, dass sie und Swanepoel über 15 Jahre hinweg offen über ihr Privatleben gesprochen hätten. Smalls habe ihrer Freundin alles über ihre Beziehungen und Bekanntschaften erzählt. Drei Monate nachdem sie den Kontakt zu Brady beendet hatte, habe Swanepoel sie jedoch kontaktiert und ein Gespräch angekündigt. „Ich rief sie an und fragte: ‚Geht es um ihn?‘ Sie antwortete: ‚Ja.‘ Wir sprachen nur ganz kurz am Telefon, und ich war völlig perplex und wusste nicht, was ich sagen sollte“, schilderte die Laufsteg-Beauty.

Nach Angaben von Smalls kannte Swanepoel sogar sehr persönliche Details über ihre Beziehung zu Brady und hatte ihr zuvor beim Formulieren von Textnachrichten an ihn geholfen. „Möglicherweise zu meinem eigenen Nachteil habe ich zu viel erzählt. Ich war einfach offen zu einer Freundin, bei der ich mich sicher fühlte“, klagte Smalls. Auch Swanepoels Reaktion auf die Situation habe sie enttäuscht. Die 38-Jährige, die zwei Söhne mit ihrem früheren Partner Hermann Nicoli hat, habe ihr Verhalten wiederholt verteidigt. „Sie begann, meine Erfahrungen herunterzuspielen, um sich selbst mit der Situation besser zu fühlen. Genau das hat mich, glaube ich, so wütend gemacht“, enthüllte Smalls. „Es war diese ganze Einstellung nach dem Motto: ‚Ich bin erwachsen. Ich brauche keine Erlaubnis.'“

Das stimme zwar tatsächlich, doch unter Freundinnen sollte man die Gefühle der anderen berücksichtigen, forderte Smalls. „Es war einfach diese Anspruchshaltung und diese Rücksichtslosigkeit gegenüber jemandem, der deine Freundin ist. So etwas würde ich dir niemals antun.“ Swanepoel habe sogar von ihr erwartet, sie wegen ihrer Entscheidung zu trösten, damit sie sich nicht schuldig fühlen müsse. Das Ende der Freundschaft habe Smalls besonders getroffen, weil sie nur wenige Menschen in ihren engsten Kreis lasse.

Die gebürtige Südafrikanerin hatte zuvor betont, dass sie die Freundschaft mit Smalls stets respektieren werde. Swanepoels Sprecher erklärte im vergangenen Monat: „Candice hält ihr Privatleben seit jeher sehr bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. Ihr Fokus liegt weiterhin auf der Erziehung ihrer Kinder. Sie und Joan verbindet eine lange gemeinsame Geschichte und eine Freundschaft, die Candice immer respektieren wird.“