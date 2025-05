Stars Joe Jonas: Dating nach Trennung war beängstigend

Bang Showbiz | 23.05.2025, 09:00 Uhr

Joe Jonas fand das Dating nach seiner Scheidung „beängstigend und einschüchternd“.

Der ‚Heart by Heart‘-Hitmacher trennte sich 2023 nach vier Jahren Ehe von Sophie Turner, mit der er die Töchter Willa (4) und Delphine (2) hat. Letztes Jahr war er dann kurz mit dem Model Stormi Bree zusammen, aber er gab zu, dass er einige Zeit brauchte, um sich an die Idee zu gewöhnen, eine neue romantische Verbindung zu finden.

Über die Entstehung des neuen Songs ‚Only Love‘ sagte Joe (35) in einem TalkShopLive-Stream: „Ich traf mich damals mit jemandem und hatte irgendwie die Idee, mich wieder zu verabreden. Es war wirklich beängstigend und einschüchternd. Liebe nimmt verschiedene Formen an und ich entdeckte wieder, was das ist.“ Joe erzählte, wie die namenlose Person, die er datete, seine Bedenken „komischerweise“ beiseite wischte, indem sie antwortete: „Nun, es ist nur Liebe.“ Er fügte hinzu: „Ich dachte mir: ‚Nun, wenn du es so sagst…‘ Also haben wir einen Song darüber geschrieben. Es war keine große Sache, aber es war eine große Sache für mich und auch eine große Sache für sie. Aber es ist in Ordnung, einen Vertrauensvorschuss zu geben und es einfach noch einmal zu versuchen.“

Joe hatte den Song ursprünglich für die Jonas Brothers geschrieben, aber als er ihn abspielte, wurde ihm klar, dass er ihn für sich behalten wollte, und seine „großzügigen“ Geschwister und Bandkollegen verstanden, warum. Er sagte: „Ich habe mich mit Kevin und Nick hingesetzt. Ich sagte: ‚Hey, schau mal, ich hätte gerne die Gelegenheit zu sehen, wie das für mich ist. Ich weiß, dass es ‚Brothers‘ sein könnte, aber ich sehe auch immer wieder mein eigenes Leben, wenn ich es höre, und ich sehe die Person, die ich gedatete habe, und ich weiß einfach nicht, ob ich irgendeinen der Texte ändern möchte, um ihn mit dem in Einklang zu bringen, was ihr durchmacht.‘ Und tatsächlich, ich habe ihren Segen bekommen. Nick sagte tatsächlich: ‚Verdammt, ich mag diesen Song wirklich, also denke ich, dass du ihn haben kannst.‘ Sie sind sehr großzügig, und Gott sei Dank haben sie ja gesagt.“