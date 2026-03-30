Stars Sophie Turner bei Dreharbeiten zu ‚Tomb Raider‘ verletzt

Sophie Turner - 2024 Harper's Bazaar Women of the Year Awards - VIP Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.03.2026, 11:00 Uhr

Sophie Turner hat sich bei den Dreharbeiten zur neuen ‚Tomb Raider‘-TV-Serie verletzt.

Die Produktion des Reboots der Videospielreihe für den kleinen Bildschirm wurde „pausiert“, nachdem sich die Hauptdarstellerin – die Lara Croft spielt – eine nicht näher bezeichnete Verletzung zugezogen hat und sich nun Zeit zur Erholung nimmt. In einer Erklärung von Amazon MGM Studios gegenüber ‚Deadline‘ hieß es: „Sophie Turner hat kürzlich eine leichte Verletzung erlitten. Vorsorglich wurde die Produktion kurzzeitig unterbrochen, um ihr Zeit zur Genesung zu geben. Wir freuen uns darauf, die Dreharbeiten so bald wie möglich wieder aufzunehmen.“

Die Zeitung ‚The Sun‘ berichtet, dass Sophie eine frühere Rückenverletzung verschlimmert habe, die sie während des Trainings für die Serie entdeckt hatte. Ein Insider sagte: „Am Set herrscht Chaos, und jetzt ist die gesamte Produktion in Gefahr. Sophie hat sich voll in die Rolle gestürzt, aber die enorme körperliche Belastung als Lara Croft hat dazu geführt, dass sie ihren Körper überstrapaziert hat.“ Am Set werde nunmehr befürchtet, dass Sophie komplett ersetzt werden müsse, da sie möglicherweise nicht rechtzeitig wieder fit werde. Es sei eine extrem körperlich fordernde Rolle, die sie an ihre Grenzen gebracht habe. „Aber es wurde bereits so viel gedreht, dass dies für die Produzenten ein großes Problem darstellt“, so der Insider weiter.

Sophie sprach kürzlich selbst über ihre Rückenprobleme und erklärte, dass sie diese bemerkte, als sie monatelang versuchte, sich für die körperlich anspruchsvolle Rolle in Form zu bringen. In der ‚The Julia Cunningham Show‘ sagte sie: „Wir haben seit Februar letzten Jahres acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche trainiert. Ja, es war also ziemlich intensiv. Ich habe gelernt, dass ich ein dauerhaftes Rückenproblem habe, aber ich habe auch festgestellt, dass es viel einfacher ist, Muskeln aufzubauen, wenn man zuvor schon einmal trainiert hat – was bei mir nicht der Fall war. Deshalb hat es Monate und Monate gedauert, bis ich in gute Form kam.“ Sophie ist vor allem für ihre Rolle als Sansa Stark in ‚Game of Thrones‘ bekannt, betonte jedoch, dass ihr diese Erfahrung nicht bei ‚Tomb Raider‘ geholfen habe, da sie dort nie an Actionszenen beteiligt war. Auf die Frage, ob ‚Game of Thrones‘ eine gute Vorbereitung gewesen sei, antwortete sie: „Nein, ich war die coole Königin, die so etwas nicht machen musste. Ich war eher diejenige, die verprügelt wurde, nicht die, die zuschlägt. Deshalb ist es ganz schön, zu lernen, wie man selbst einen Schlag austeilt und nicht nur einsteckt.“