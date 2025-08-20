Stars Joe Jonas ist Mitglied des Mile High Clubs

Joe Jonas - Vanity Fair Oscar Party 2023 - Avalon - Priscilla Grant/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2025, 11:00 Uhr

Joe Jonas hat sich dem Mile High Club angeschlossen.

Der 36-jährige Sänger sprach darüber, dass er „vor ein paar Jahren“ Sex mit einer Partnerin in einer Flugzeugtoilette gehabt habe.

In einem freudigen Moment danach habe Joe jedoch versehentlich der Flugbegleiterin ein High Five gegeben und nicht seinem Schlagzeuger. In einem Interview mit der NowThis-Serie ‚Are You Okay?‘ erzählte der Jonas Brothers-Künstler, der von 2019 bis 2024 mit der 29-jährigen Schauspielerin Sophie Turner verheiratet war, in einem Interview mit der Moderatorin Brianna Morales: „Ich bin vor ein paar Jahren dem Mile High Club beigetreten. Ich trug Kontaktlinsen und verließ die Toilette. Ich dachte, dass ich meinem Schlagzeuger ein High Five geben würde. Nach dem High Five wurde mir aber klar, dass es die Flugbegleiterin war.“ Zu Joes Glück war er aber auf einem Privatflug und er glaubt, wenn er Sex in einem öffentlichen Flugzeug gehabt hätte, dann wäre ihm das Fliegen verboten worden. Der ‚Gotta Find You‘-Künstler witzelte: „Es war ein Privatflugzeug. Sonst hätte ich ein Flugverbot bekommen.“ Obwohl die Situation durch die Verwechslung unangenehm gewesen sei, bestand Joe darauf, dass es sich gelohnt habe.