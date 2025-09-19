Film John Boyega und Willow Smith für Monsterfilm ‚Slime‘ gecastet

Willow Smith - iHeartRadio ALTer EGO 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.09.2025, 18:00 Uhr

John Boyega und Willow Smith wurden für den animierten Monsterfilm ‚Slime‘ besetzt.

Der 33-jährige Schauspieler und der ‚I Am Legend‘-Star (24) sind bei Regisseur Jeron Braxtons kommendem Sci-Fi-Film an Bord, der das Spielfilmdebüt des Filmemachers sein wird. ‚Deadline‘ hat berichtet, dass Smith die Hauptrolle des Muna spielen wird. Die Sprachaufnahmen sollen nächsten Monat beginnen. Weitere Darsteller, die mit ‚Slime‘ bereits in Verbindung gebracht wurden, sind Scott „Kid Cudi“ Mescudi, Teyana Taylor, Anna Sawai und John Cho.

Die Handlung spielt in der Zukunft, in der die Welt am Rande des Zusammenbruchs steht. ‚Slime‘ – geschrieben von Brian Ash –folgt dabei Muna (Smith), einer hoffnungsvollen, aber klammen jungen Frau, die an einer klinischen Studie teilnimmt und mit dem Schleim einer mysteriösen Kreatur injiziert wird, wodurch unkontrollierbare, zerstörerische Kräfte entfesselt werden. Zur Flucht gezwungen entführt sie Glenn (Mescudi), den verantwortlichen Laborarbeiter, und gemeinsam begeben sie sich auf eine gefährliche Reise durch eine verfallende Dystopie auf der Suche nach Sicherheit und einem Heilmittel. Doch während die Zeit abläuft, muss Muna sich der Frage stellen, ob sie zur ultimativen Bedrohung der Menschheit wird oder zu ihrer letzten unerwarteten Hoffnung.

Mit einem Original-Soundtrack und Score von Kid Cudi wurde ‚Slime‘ als ein von Anime inspiriertes Sci-Fi-Monster-Movie mit Retro-Videospiel-Stil beschrieben. Hammerstone Studios werden ‚Slime‘ gemeinsam mit Mad Solar und Capstone Pictures produzieren. Zu den Produzenten des Films gehören Alex Lebovici, Mescudi, Karina Manashil, Smith und Aaron Bergman. Unterdessen werden Ibrahim Mohammed, Chase Vergari, Craig Peck, Dennis Cummings, Brian Ash, Michael Learner, Jon Oakes, Christian Mercuri, Courtney Chenn, Waylen Lin und Alex Kaplunov als Executive Producer fungieren.