Stars M.I.A. verklagt Kid Cudi auf 2,8 Millionen Dollar wegen Tour-Ausstiegs

M.I.A. - Toronto International Film Festival (TIFF) 2025 - JA/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.06.2026, 21:00 Uhr

M.I.A. hat eine Klage über 2,8 Millionen Dollar gegen Kid Cudi eingereicht und wirft ihm vor, sie von seiner 'Rebel Ragers Tour' ausgeschlossen zu haben, um angesichts schwacher Ticketverkäufe für Aufmerksamkeit zu sorgen.

M.I.A. hat ihren Streit mit Kid Cudi vor Gericht gebracht und eine Klage über 2,8 Millionen Dollar eingereicht.

Darin wirft sie dem Rapper vor, sie unrechtmäßig von seiner ‚Rebel Ragers Tour‘ entlassen und anschließend als Problem dargestellt zu haben, um eine schwächelnde Tournee zu retten.

Laut neu eingereichten Gerichtsunterlagen, die dem Magazin ‚Variety‘ vorliegen, behauptet die britische Künstlerin, ihr sei von dem Tourveranstalter Live Nation eine Gage von 2,8 Millionen Dollar garantiert worden – ein Betrag, der ihr ihrer Ansicht nach „unabhängig davon, was sie auf der Bühne sagte“, zugestanden habe. Ihr Team argumentiert, dass Kid Cudi vertraglich kein Recht gehabt habe, sie von der Tour zu entfernen, und behauptet, er habe Live Nation persönlich angewiesen, sie nach den ersten Konzerten aus dem Line-up zu streichen.

In einer Erklärung in der Klageschrift heißt es: „Kid Cudis Versuche, die Freiheit künstlerischen Ausdrucks und der Meinungsfreiheit auf seiner ‚Rebel Ragers Tour‘ zu unterdrücken, dürfen nicht unwidersprochen bleiben.“ Sein Team wird beschuldigt, Empörung über Aussagen vorgetäuscht zu haben, die er nun als „beleidigend“ bezeichne. Tatsächlich sei die Entscheidung, sie zu entlassen, „ein verzweifelter Versuch gewesen, Tickets für eine Tour zu verkaufen, die sich drastisch schlecht verkaufte“.

Die Klage geht noch weiter und behauptet, Cudi habe sich „als benachteiligter Headliner dargestellt, der seine Fans schützen müsse“, während er ihre tatsächlichen Aussagen falsch dargestellt habe. Darin heißt es: „M.I.A. wurde entlassen, um Publicity für die Tour zu erzeugen … Vertraglich war sie berechtigt, auf der Bühne zu sagen, was immer sie wollte.“

Der Rechtsstreit folgt auf einen hitzigen öffentlichen Schlagabtausch Anfang des Jahres, als Cudi sie nach Beschwerden von Fans abrupt von der Tour entfernte. M.I.A. reagierte umgehend und erklärte, ihre Aussagen seien verdreht und aus dem Zusammenhang gerissen worden. Während eines Konzerts in Dallas am 2. Mai sagte sie dem Publikum, sie könne ‚Illygirl‘ nicht spielen, und erklärte: „Ich kann ‚Illygirl‘ nicht machen – sagen wir einfach, einige von euch da draußen würden diese Entscheidung vielleicht nicht mögen.“ Anschließend sprach sie über Kritik an ihren politischen Ansichten und fügte hinzu: „Ich wurde wegen aller möglichen Dinge gecancelt, aber ich hätte nie gedacht, dass es passiert, weil ich eine braune republikanische Wählerin bin.“

Cudi erklärte später, er habe sein Team aufgrund ihrer Vorgeschichte kontroverser Aussagen vorgewarnt. Er bezeichnete die Situation als „wirklich enttäuschend“ und sagte, er könne keinen Support-Act behalten, der seine Fans verunsichere. M.I.A. verteidigte daraufhin ihre Songauswahl. Sie erklärte, sie habe ‚Illygirl‘ nur erwähnt, um auf Visa-Probleme aufmerksam zu machen, die ihr Team betreffen. Anschließend habe sie einen Song gespielt, der die Zeile „F*** THE LAW“ enthält – eine Aussage, hinter der sie weiterhin stehe, „wenn das Gesetz ungerecht ist“. Sie forderte Kritiker auf, ihre Worte nicht zu verdrehen, und schrieb: „Verdreht meine Worte nicht. Das ist das Werk Satans.“

Später bezogen sich ihre Beiträge auf Glauben, Einwanderung und Moral. Sie argumentierte, dass sie diese Themen schon lange behandle, ohne Unterstützung des Mainstreams zu erhalten. Außerdem griff sie ihre Vorhersage vor der US-Wahl über einen Sieg von Donald Trump erneut auf und erklärte, dies sei Intuition und keine Unterstützung gewesen. Sie fügte hinzu, sie wolle diese Vorhersage nun überarbeiten und RFK durch den republikanischen Kongressabgeordneten Thomas Massie ersetzen.