Musik John Cena enthüllt, dass für sein Debütalbum von 2005 ’70 verlorene Tracks’ aufgenommen wurden

John Cena - WWE Monday Night RAW - NOVEMBER 17 2025 - Netflix - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.12.2025, 11:00 Uhr

John Cena enthüllt, dass für sein Debütalbum von 2005 '70 verlorene Tracks’ aufgenommen wurden.

John Cena hat rund „70 verlorene Tracks“ aus seinem 2005 erschienenen Album ‚You Can’t See Me‘.

Die WWE-Legende, die zum Hollywood-Star wurde – und die an diesem Wochenende nach seinem letzten Match endgültig aus dem Wrestling zurücktritt – veröffentlichte vor 20 Jahren seine erste und einzige LP und verriet nun, dass viel Material im Schneideraum liegen blieb. Im Gespräch mit Tom Rinaldi für den WWE-YouTube-Kanal sagte er: „Es gibt ungefähr 70 verlorene Tracks des Albums, die niemals herausgekommen sind. Ich konnte die Stücke aussortieren, die es nicht hätten schaffen sollen, und euch die geben, die es sollten – und ich bin glücklich, dass ich das geschafft habe.“

Das Album des heute 48-Jährigen umfasste 16 Songs, darunter seine ikonische Theme-Musik ‚The Time Is Now‘. Die Platte verkaufte sich in der ersten Woche über 43.000 Mal und erreichte Platz 15 der Billboard-200-Charts. Cena scherzte, er sei „der einzige Platin-Künstler, der nie ein Folgealbum gemacht hat“, und er wolle, dass es auch so bleibt. Er fügte hinzu: „Es ist ein Spiel für junge Männer, und ich bin nicht mehr dabei.“ Der vielseitige Entertainer erklärte, dass er eher zufällig zum Rappen gekommen sei – „ein Unfall“ zu Beginn seiner WWE-Karriere. Er sagte: „Die Rap-Sache war ein Unfall. Ich hörte die Musik, die sie für mich spielten, und dachte: ‚Ich kann das besser – Moment, ich kann das besser.'“

Das führte dazu, dass er seinen ursprünglichen ‚Basic Thuganomics‘-Theme-Song aufnahm, dessen Produktion 10.000 Dollar kostete. Hip-Hop rettete seine WWE-Karriere, die Mitte der 2000er ins Wanken geraten war, als er damit rechnete, entlassen zu werden. Während einer Europatour machte er bei Freestyle-Sessions mit anderen Wrestlern mit, was eine neue Figur inspirierte, die sein Leben veränderte. Cenas langjähriger Freund und Rapper Esoteric beschrieb ihn als „Puristen“. Er sagte ‚ESPN‘: „Seine Absichten waren rein, und als er die Chance bekam, beide Welten [Rap und Wrestling] zu verbinden, griff er sofort zu. John ist ein Purist, wenn es um Hip-Hop geht; er ist vertraut mit Gang Starr, Hieroglyphics, Black Moon, EPMD, Wu-Tang Clan – all dem guten Zeug.“