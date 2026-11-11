Stars John Cena fürchtet zu große Präsenz: Hollywood-Star spricht über seine Karriere

John Cena appears on WWE Monday Night Raw on Netflix - Getty - November 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2026, 14:00 Uhr

John Cena fürchtet zu große Präsenz und spricht über seine Karriere.

John Cena hat in mehr als zwei Jahrzehnten im Rampenlicht gelernt, dass Erfolg nicht zwangsläufig durch Seltenheit entsteht.

Der frühere WWE-Superstar, der inzwischen vor allem als Schauspieler arbeitet, setzte in seiner Karriere bewusst auf kontinuierliche Präsenz statt auf ausgewählte Auftritte. Ganz ohne Risiko sei diese Strategie allerdings nicht. Der 49-Jährige räumte ein, dass dabei auch die Gefahr einer Übersättigung bestehe. Im Gespräch mit dem Sportportal ‚Yahoo! Sports‘ für dessen Format ‚Uncrowned‘ erklärte Cena, dass es im Unterhaltungsgeschäft grundsätzlich unterschiedliche Wege zum Erfolg gebe. Manche Künstler würden sich rar machen und nur zu besonderen Gelegenheiten auftreten. Dadurch werde jeder ihrer Auftritte zu einem Ereignis. Er selbst habe sich jedoch für einen anderen Ansatz entschieden: „Man kann aber auch der zuverlässige Arbeiter sein, der immer da ist. Das vermittelt den Menschen ein Gefühl von Beständigkeit und Verlässlichkeit.“ Diese Strategie funktioniere allerdings nicht von heute auf morgen. Außerdem müsse man aufpassen, dass das Publikum seiner Person nicht irgendwann überdrüssig werde.

Entscheidend sei für ihn, authentisch zu bleiben und gute Arbeit abzuliefern. „Wenn die Leistung stimmt, sie echt ist und man wirklich dahintersteht, zahlt sich das aus“, erklärte Cena. Viele Menschen würden ihn noch heute mit der Botschaft „Never Give Up“ verbinden. Dabei habe er diesen Satz im Fernsehen seiner Erinnerung nach vielleicht gerade zweimal ausgesprochen. Dass er dennoch als Symbol für Durchhaltevermögen wahrgenommen werde, habe einen anderen Grund: „Die Menschen verbinden mich damit, weil ich zuverlässig bin.“ Nach fast 25 Jahren in der Öffentlichkeit habe er sich einen Ruf erarbeitet, der auf Beständigkeit und Glaubwürdigkeit beruhe. „Die Leute denken: Dieser Mann ist tatsächlich der, für den er sich ausgibt“, sagte der Schauspieler.

Neben seiner Hollywood-Karriere ist Cena weiterhin im WWE-Umfeld präsent. Aktuell tritt er im Vorfeld der Veranstaltung John Cena Classic auf, die für den 14. Dezember angekündigt ist. Zu seinen Filmprojekten des Jahres 2026 zählen unter anderem ‚Little Brother‘, ‚Coyote vs. Acme‘ und ‚Matchbox: The Movie‘.

Dass ein Leben im Rampenlicht nicht immer einfach ist, hat Cena in den vergangenen Jahren ebenfalls erfahren. Er wurde zum Internet-Meme, und Wrestling-Fans machten sich wiederholt über seinen zunehmenden Haarverlust lustig. Im Gespräch mit der Zeitung ‚Metro‘ erklärte er kürzlich, weshalb er sich entschieden habe, offen damit umzugehen. „Was mir geholfen hat, war, einfach authentisch zu sein. Ich habe eine Haartransplantation machen lassen. Ich hätte das verbergen können, aber die Fans sorgen dafür, dass man ehrlich bleiben muss.“ Sein kahler Hinterkopf sei schließlich kaum zu übersehen gewesen. „Wie soll ich erklären, dass ich plötzlich wieder Haare habe, wenn vorher keine mehr da waren?“, scherzte er. Die Zeit bei WWE habe ihn ohnehin entscheidend geprägt: „Das Wrestling hat mir unglaublich viel darüber beigebracht, wie ich zu dem Menschen werden konnte, der ich heute bin.“