Stars John Cena zieht sich über die Weihnachtsfeiertage zurück

John Cena - July 2026 - Getty Images - San Diego Comic-Con BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2026, 10:00 Uhr

John Cena zieht sich über die Weihnachtsfeiertage bewusst aus der Öffentlichkeit zurück.

Der ehemalige Wrestling-Star und heutige Schauspieler hat verraten, dass er jedes Jahr ab Mitte Dezember für mehrere Wochen abtaucht. In dieser Zeit stehen ausschließlich seine Familie und gemeinsame Erlebnisse im Mittelpunkt. Für den 49-Jährigen ist diese Auszeit mittlerweile zu einer festen Tradition geworden. Im Gespräch mit ‚The Takedown on SI‘ erklärte Cena, dass er sich ungefähr ab dem 15. Dezember nicht mehr öffentlich blicken lasse. Erst Anfang Januar melde er sich zurück. „Ich sorge dafür, dass ich ab dem 15. Dezember wie ein Geist verschwinde und erst am 4. oder 5. Januar wieder auftauche“, sagte er.

Die Feiertage verbringt der Schauspieler dabei sowohl mit seiner eigenen Familie als auch mit den Angehörigen seiner Ehefrau Shay Shariatzadeh. Das Paar, das seit 2020 verheiratet ist, teilt die gemeinsame Zeit auf zwei Länder auf. „Ich verbringe zehn Tage mit meiner Familie in Massachusetts und zehn Tage mit der Familie meiner Frau in Kanada“, verriet Cena. Diese Aufteilung praktiziere er inzwischen seit etwa sechs Jahren. Die Tradition habe sich für ihn als äußerst bereichernd erwiesen.

Der Zeitpunkt seines Rückzugs ist auch deshalb bemerkenswert, weil am 14. Dezember eine besondere Ausgabe von ‚Monday Night Raw‘ auf Netflix ansteht. Bei der John Cena Classic treten Nachwuchstalente aus der Wrestling-Liga NXT gegen etablierte WWE-Stars an. Anschließend dürfen Mitglieder des Club WWE über die männlichen und weiblichen Champions abstimmen. Während seiner aktiven Zeit als Vollzeit-Wrestler habe Cena ganz anders gelebt. Über viele Jahre sei seine Arbeit das Wichtigste gewesen. „Als ich noch Vollzeit für die WWE tätig war, bestand meine größte Aufgabe eigentlich darin, meine Arbeitssucht irgendwie auszugleichen“, erinnerte er sich. Damals habe er versucht, seine häufige Abwesenheit durch großzügige Geschenke wiedergutzumachen. Heute sehe er das anders: „Das Wichtigste ist für mich inzwischen, mit den Menschen zusammen zu sein und eine Verbindung zu denen zu haben, die ich liebe.“ Auch mit den Schattenseiten seiner Bekanntheit hat sich Cena arrangiert. In den vergangenen 23 Jahren stand er immer wieder im Mittelpunkt öffentlicher Aufmerksamkeit. Im Gespräch mit der Zeitung ‚Metro‘ erklärte er, dass ihm vor allem Ehrlichkeit geholfen habe. So sprach er offen über seine Haartransplantation, nachdem Wrestling-Fans seinen zunehmenden Haarausfall bemerkt hatten. „Was mir geholfen hat, ist, einfach authentisch zu sein“, erklärte er. Die Erfahrungen bei der WWE hätten ihn zu dem Menschen gemacht, der er heute sei. Auch Rückschläge betrachtet er nicht als Belastung, sondern als Teil seines Berufs: „Ich liebe, was ich tue, und das ist der Preis, den ich dafür gerne zahle.“