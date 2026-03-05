Film John Leguizamo übernimmt Rolle in Mike Flanagans ‚Der Exorzist‘-Adaption

John Leguizamo - November 2022 - Avalon - The Menu New York Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.03.2026, 18:00 Uhr

Der Schauspieler übernimmt eine Rolle in Mike Flanagans Neuinterpretation des Horror-Klassikers.

John Leguizamo wird Teil der Besetzung von ‚The Exorcist‘.

Der 65-jährige Schauspieler hat für Mike Flanagans Neuinterpretation des Horror-Klassikers von 1973 unterschrieben und stößt zu einem hochkarätigen Ensemble, bestehend aus Scarlett Johansson, Jacobi Jupe, Chiwetel Ejiofor, Laurence Fishburne und Diane Lane. Flanagan schrieb das Drehbuch und produziert den Film, der im März 2027 erscheinen soll und eine „frische und mutige“ Interpretation der Geschichte um dämonische Besessenheit verspricht.

Die Dreharbeiten beginnen kommende Woche. Es handelt sich weder um ein Remake noch um eine Fortsetzung, sondern um eine eigenständige Geschichte innerhalb des ‚Der Exorzist‘-Universums. Details zur Handlung sind noch geheim. Bekannt ist jedoch, dass Scarlett Johansson eine Mutter spielt und Jacobi Jupe ihren Sohn. Leguizamo könnte die Rolle eines Antagonisten übernehmen.

In einem Statement erklärte Flanagan: „‚Der Exorzist‘ ist einer der Gründe, warum ich Filmemacher geworden bin. Es ist eine Ehre, die Chance zu haben, innerhalb dieses Universums etwas Frisches, Mutiges und Furchteinflößendes zu versuchen.“ Zur Zusammenarbeit mit Johansson sagte er: „Scarlett ist eine brillante Schauspielerin, deren fesselnde Darstellungen – von Genre-Filmen bis zu Sommer-Blockbustern – immer geerdet und echt wirken. Ich freue mich sehr, dass sie Teil dieses ‚Exorcist‘-Films ist.“

Der Originalfilm war für zehn Oscars nominiert und basierte auf dem Roman von William Peter Blatty. ‚Der Exorzist‘ zeigte Linda Blair als junges Mädchen, das von Dämonen besessen ist, während Priester versuchen, sie zu retten. Bevor Flanagan im Mai 2024 das Franchise übernahm, sollte David Gordon Green eine neue Trilogie inszenieren. Er wurde jedoch nach der Veröffentlichung von ‚Der Exorzist – Bekenntnis‘ (2023) abgelöst, da der Film von Kritikern verrissen wurde und mit 136,3 Millionen Dollar Einspielergebnis hinter den Erwartungen zurückblieb.