Musik John Mayer lässt die Dinge ‚auf sich zukommen‘ und weiß nicht, wann sein nächstes Album kommt

Bang Showbiz | 21.08.2025, 14:00 Uhr

Der Singer-Songwriter hat viel neue Musik auf Lager - plant aber derzeit nicht, sie zu veröffentlichen.

John Mayer hat genügend Songs für ein neues Album – aber im Moment gönnt er sich eine „Verschnaufpause“.

Der 47-jährige Sänger hat seit ‚Sob Rock‘ von 2021 kein Album mehr veröffentlicht und genießt es, frei Musik zu machen und auf Tour zu gehen. John erklärte, dass er weiterhin im Moment leben möchte und vorerst keine Pläne für ein Nachfolgealbum habe.

Im Gespräch mit dem ‚People‘-Magazin verriet er: „Ich weiß nicht, wann es herauskommt, aber ich mache seit vielen Jahren Musik, gehe auf Tour, mache Musik, gehe auf Tour. Ich denke, es würde in dieser Phase meines Lebens Sinn machen, einfach eine Verschnaufpause einzulegen und herauszufinden, wann ich es machen möchte und wie ich es machen möchte.“ Der Musiker fügte hinzu: „Also genieße ich es einfach, Tag für Tag zu leben und die Projekte zu machen, die ich liebe.“

Allerdings habe der ‚New Light‘-Interpret „genug Songs, dass ich jetzt ein Album veröffentlichen könnte“. Das passe derzeit aber nicht in sein Konzept. „Wenn ich jetzt ein Album herausbringen würde, müsste ich auf Tour gehen, und ich möchte mir einfach eine Minute Zeit nehmen, um dieses neu entdeckte ‚auf mich zukommen lassen‘ zu üben“, erläuterte er.

John wurde von den Grateful Dead, mit denen er seit 2015 tourt, inspiriert, „loszulassen“. Von der legendären Band habe er sich folgende Lektion abgeschaut: „Lass es geschehen – und das muss ich immer wieder neu lernen.“ Der Grammy-Preisträger berichtete: „Wie oft sie einfach improvisiert haben oder wir improvisiert haben und ich dachte: ‚Das kann man nicht improvisieren.‘ […] Einige der besten Shows, die wir je gespielt haben, drehten sich einfach darum, loszulassen und zu spielen. Das hat mir beigebracht, wie man das macht.“