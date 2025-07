Stars John Oliver äußert sich zur Absetzung der ‚Late Show‘ mit Stephen Colbert

John Oliver 76th Primetime Emmy Awards LA Sept 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.07.2025, 14:00 Uhr

Der Komiker und Talkshowmoderator ist entsetzt über das Schicksal seines Kollegen.

John Oliver hat die Einstellung der ‚Late Show with Stephen Colbert‘ als „schreckliche Nachricht für die Comedy-Welt“ bezeichnet.

Am Donnerstag (17. Juli) gab der US-amerikanische Sender CBS bekannt, dass die Show des 61-jährigen Moderators eingestellt wird. Die letzte Folge soll im Mai 2026 ausgestrahlt werden. Oliver (48), Moderator von ‚Last Week Tonight with John Oliver‘, sagte bei einer Veranstaltung in Erie, Pennsylvania: „Ich liebe Stephen, ich liebe sein Team, ich liebe die Show. Es ist unglaublich traurig. Ich bin gleichzeitig gespannt, was sie in den nächsten zehn Monaten noch machen werden. Es ist eine schreckliche, schreckliche Nachricht für die Comedy-Welt.“ Oliver erinnerte sich auch an seine Kindheit in England: „Selbst als ich in England aufwuchs, habe ich Lettermans Show gesehen – die war ja damals auch Stephens Show – und dachte, was für eine glamouröse Welt das ist.“

Oliver betonte, es sei für ihn „immer eines der schönsten Dinge gewesen“, sowohl bei Letterman als auch bei Colbert auftreten zu dürfen. „Ich freue mich sehr darauf zu sehen, was Stephen als nächstes macht, denn dieser Mann wird nicht aufhören“, gab sich der TV-Star zuversichtlich. Auch andere Late-Night-Kollegen reagierten auf das Aus der Show, das Spekulationen zufolge auch mit Colberts Kritik an der aktuellen Trump-Reagierung zusammenhängen könnte. Jimmy Fallon von der ‚Tonight Show‘ schrieb auf Instagram: „Stephen ist einer der schärfsten, witzigsten Moderatoren überhaupt. Ich dachte, wir würden das noch viele Jahre gemeinsam machen. […] Ich bin sicher, was auch immer er als Nächstes macht, wird brillant.“ Jimmy Kimmel richtete scharfe Worte an CBS: „Ich liebe dich, Stephen. F*** dich und all deine Sheldons, CBS.“