Film John Travolta stellt lang geplantes Regiedebüt bei den Filmfestspielen von Cannes vor

John Travolta - April 2024 - Avalon - TCM Classic Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.04.2026, 19:00 Uhr

John Travolta wird sein lang geplantes Regiedebüt ‚Propeller One-Way Night Coach‘ bei der 79. Ausgabe der Cannes Film Festival vorstellen.

Mit diesem Projekt, an dem er seit Jahrzehnten gearbeitet hat, kehrt der 72-jährige Schauspieler an die Croisette zurück. Der Apple-Originalfilm wird in der nicht-kompetitiven Cannes-Premiere-Sektion im Debussy Theater gezeigt, bevor er am 29. Mai weltweit auf Apple TV+ erscheint. Der Film basiert auf Johns Kinderbuch aus dem Jahr 1997 und erscheint in einem Jahr, das als ruhiger für große Studios beim Festival beschrieben wird.

Die Aufnahme des Streifens ins Programm zeigt, dass Streamingdienste – mit Ausnahme von Netflix – weiterhin mit Cannes zusammenarbeiten, indem sie Filme außer Konkurrenz zeigen, ohne sich zu lokalen Kinostarts zu verpflichten. In einer Mitteilung der Organisatoren der Filmfestspiele von Cannes heißt es: „Er begann bereits mit 15 Jahren zu fliegen, erhielt mit 22 seine erste Pilotenlizenz und hat seitdem zahlreiche Zertifizierungen erworben: John Travolta ist berechtigt, Boeing 707, 737 und 747 sowie Bombardiers Global Express zu fliegen und war der erste Privatpilot, der einen Airbus A380 geflogen ist.“ Mit über 9.000 Flugstunden besitze der Schauspieler seit vielen Jahren mehrere Flugzeuge und habe sogar in zwei Filmen selbst Flugzeuge gesteuert.

John kehrt zu dem Festival zurück, bei dem er zuvor als Schauspieler mit ‚Pulp Fiction‘ (1994), ‚She’s So Lovely‘ (1997) und ‚Primary Colors‘ (1998) vertreten war. Sein neuer Film erzählt die Geschichte eines jungen Luftfahrt-Enthusiasten namens Jeff, gespielt von Clark Shotwell, und seiner Mutter (Kelly Eviston-Quinnett), die sich auf eine einfache Reise nach Hollywood begeben. In der Inhaltsangabe heißt es: „Zwischen Flugzeugmahlzeiten, charmanten Flugbegleiterinnen (Ella Bleu Travolta, Olga Hoffmann), unerwarteten Zwischenstopps, überlebensgroßen Passagieren und einem aufregenden Blick in die erste Klasse entfaltet sich die Reise in ebenso magischen wie überraschenden Momenten und zeichnet den Weg für die Zukunft des Jungen vor.“

Das Projekt wird von John über JTP Films Inc gemeinsam mit Jason Berger und Amy Laslett von Kids At Play produziert, auch JTP Productions ist beteiligt. Das Festivalprogramm umfasst außerdem die Eröffnungspremiere von ‚La Vénus électrique‘ von Pierre Salvadori, während Barbra Streisand und Peter Jackson mit der Ehren-Palme d’Or ausgezeichnet werden sollen. Park Chan-wook wird der Jury vorsitzen, die offizielle Auswahl wird am 9. April bekannt gegeben.