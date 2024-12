Stars Johnny Depp: Anwälte hatten Angst vor Wutausbruch während Prozess

Johnny Depp - red carpet awards ceremony of the 4th edition of Red Sed Sea Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.12.2024, 11:00 Uhr

Johnny Depps Anwälte hatten Angst, dass er während des Verleumdungsprozesses gegen Amber Heard vor Gericht die Beherrschung verlieren könnte.

Die Anwälte des 61-jährigen Stars, Benjamin Chew und Jessica Meyers, gaben im TV-Programm ‚Interrogation Raw: Celebrity Under Oath‘ Einblicke in den Gerichtsfall von 2022 in Virginia und ihre juristische Strategie. Sie diskutierten dabei auch Depps „hilfreichen“ Einsatz von Humor und ihre Bedenken, dass er bei der Kreuzvernehmung durch die Anwälte seiner Ex-Frau einen Wutanfall haben könnte.

Chew erklärte: „Johnnys Humor hat die ernsten Argumente von Ambers Anwälten wirklich untergraben. Wir wollten Johnny vor der Jury menschlich darstellen, damit sie verstehen, dass es für ihn unmöglich ist, die Frau, die er liebt, zu schlagen. Aber wir hatten die Sorge, dass er vielleicht die Beherrschung verliert. Die Gegenseite wird alles versuchen, um Johnny dazu zu bringen, Wut zu zeigen.“ Er fügte hinzu: „Eines der Dinge, die Anwälte bei einer Kreuzvernehmung versuchen, ist, die Kontrolle über den Zeugen zu behalten.“ Aber das habe Johnny Depp dem Anwalt von Amber Heard, Ben Rottenborn, „einfach nicht erlaubt“.

Depp verklagte Heard wegen Verleumdung in einem Meinungsartikel, den sie über das Überleben häuslicher Gewalt schrieb – obwohl sie ihn darin nicht namentlich erwähnte. Die Jury entschied zugunsten des ‚Pirates of the Caribbean‘-Schauspielers, und Heard zahlte ihm eine Entschädigung von einer Million Dollar. Chew erinnerte sich an Johnnys Reaktion, als das Team ihn über das Urteil informierte, da er an dem Tag nicht vor Gericht sein konnte. Der Anwalt sagte: „Er war überglücklich und klang, als wäre eine riesige Last von seinen Schultern genommen. Er klang wie ein Kind – er war begeistert.“