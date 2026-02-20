Stars Johnny Depp half Eric Dane in den Monaten vor seinem Tod

Johnny Depp - Red Sea International Film Festival 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.02.2026, 14:00 Uhr

Johnny Depp hat Eric Dane in den Monaten vor dessen Tod finanziell unterstützt.

Der ‚Grey’s Anatomy‘-Darsteller – der am Donnerstag (19. Februar) im Alter von 53 Jahren starb, zehn Monate nachdem er seine Diagnose von Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) öffentlich gemacht hatte – lernte den ‚Fluch der Karibik‘-Star vor Jahren über gemeinsame Freunde kennen. Laut einem Bekannten durfte Eric während seiner gesundheitlichen Probleme „praktisch mietfrei“ in einem von Johnnys Häusern wohnen.

Ein Insider sagte der ‚New York Post‘-Kolumne ‚Page Six‘: „Eric hatte eine Sorge weniger. Er lebte praktisch mietfrei in einem der Häuser, die Johnny oberhalb des Sunset Strip besitzt. Er sagte Eric, er solle zahlen, was er könne – oder eben nicht – für die Miete. Johnny wollte tun, was er konnte, um die finanzielle Belastung zu lindern.“

Die Familie des ‚Euphoria‘-Schauspielers – der mit seiner Frau Rebecca Gayheart die Töchter Billie (15) und Georgia (14) hat – gab seinen Tod am Donnerstag bekannt. In einer Erklärung hieß es: „Mit schweren Herzen teilen wir mit, dass Eric Dane am Donnerstagnachmittag nach einem mutigen Kampf gegen ALS verstorben ist.“ Er soll seine letzten Tage im Kreis enger Freunde, seiner Ehefrau und seiner beiden Töchter Billie und Georgia verbracht haben, die das Zentrum seiner Welt waren. Weiter hieß es: „Während seines Weges mit ALS setzte sich Eric leidenschaftlich für Aufklärung und Forschung ein und war entschlossen, für andere mit demselben Kampf einen Unterschied zu machen. Er wird zutiefst vermisst und immer liebevoll in Erinnerung behalten werden.“