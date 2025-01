Stars Johnny Depp: Anwälte hatten Angst vor Wutausbruch während Prozess Johnny Depps Anwälte hatten Angst, dass er während des Verleumdungsprozesses gegen Amber Heard vor Gericht die Beherrschung verlieren könnte. Die Anwälte des 61-jährigen Stars, Benjamin Chew und Jessica Meyers, gaben im TV-Programm ‚Interrogation Raw: Celebrity Under Oath‘ Einblicke in den Gerichtsfall von 2022 in Virginia und ihre juristische Strategie. Sie diskutierten dabei auch Depps „hilfreichen“ […]