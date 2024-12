Prominente Gäste im Stau „Joko & Klaas gegen ProSieben“: Duo verliert auf die letzten Meter

Hier triumphierten Klaas Heufer-Umlauf (l.) und Joko Winterscheidt im Finalspiel noch. (eyn/spot)

SpotOn News | 03.12.2024, 23:35 Uhr

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben am Dienstagabend dramatisch gegen ihren Arbeitgeber verloren. ProSieben musste spontan umdisponieren, weil zwei prominente Gäste im Stau standen.

In der vergangenen Woche hatten Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (41) kein Glück gegen ihren Arbeitgeber ProSieben. In der neuen Folge am Dienstagabend (3. Dezember) sah es diesmal zunächst ganz anders aus. Mit vier Vorteilen gingen die Entertainer ins Finale – nach äußerst spannenden Minuten verloren sie dann aber doch noch. Als Strafe müssen sich die beiden in Adventssänger verwandeln.

In der neuen Folge spielten sich Winterscheidt und Heufer-Umlauf geradezu in Rage. Das erste Spiel, in dem sie Aufgaben lösen und dabei ununterbrochen reden mussten, war – keine große Überraschung – kein Problem für das kongeniale Duo. Auch beim Wildwasser-Kanu überzeugten die beiden.

Vanessa Mai und Janin Ullmann können Lauf nicht stoppen

Dann kamen zum ersten – und überraschenderweise auch einzigen – Mal prominente Gäste ins Spiel. Gegen Moderatorin Janin Ullmann (43) und Schlagersängerin Vanessa Mai (32) mussten Joko und Klaas versuchen, hinter einer Schattenwand Gegenstände so zu transportieren, dass ihre Gegnerinnen nicht erkennen, worum es sich dabei handelt. Trotz größerer Beweglichkeit und dem Erfindergeist der Herausforderinnen waren Joko und Klaas einfach besser und gewannen auch dieses Spiel.

Erst Spiel vier brachte einen kleinen Rückschlag für die erfolgsverwöhnten ProSieben-Stars. Sie schafften es nicht, mit nur vier Wörtern Anweisungen so zu übermitteln, dass der andere eine Aufgabe richtig ausführen konnte.

Matthias Killing und Jochen Schropp stehen im Stau

Für eine Überraschung sorgte Spiel fünf. Eigentlich sollten hier die Moderatoren Matthias Killing (45) und Jochen Schropp (46) in "Sachen mit Sachen fangen" gegen Joko und Klaas antreten – doch laut Showmaster Steven Gätjen (52) standen die beiden im Stau. "Das ist kein Witz", betonte er. "Das ist in 58 Folgen noch nie passiert", resümierte auch Winterscheidt.

Stattdessen mussten spontan die beiden Redakteure einspringen, die sich das Spiel ausgedacht hatten. Ihr vermeintlicher Vorteil nutzte nichts, Joko und Klaas sicherten sich werf- und fangsicher den vierten Sieg. Dabei sollte es aber auch bleiben: Um wenige Sekunden verloren sie Spiel sechs, bei dem es mit einer sichteinschränkenden Brille galt, einen Parcours zu bewältigen.

Joko und Klaas als Adventssänger

Im großen Finalspiel war Köpfchen gefragt. Joko und Klaas mussten sich in fünf Minuten fünf Quizrunden stellen. Gegen Ende wurde es sichtlich knapp und noch mal richtig spannend. Auf den letzten Metern schafften es die beiden tatsächlich nicht, die richtige Antwort zu geben. Die Enttäuschung war ihnen nach diesem eigentlich so erfolgreichen Abend deutlich ins Gesicht geschrieben.

Statt der 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung winken Joko und Klaas nun besinnliche Stunden als Adventssänger. Als Strafe für ihre Niederlage müssen sie mehrere Clips aufnehmen, um die Belegschaft von ProSieben in Weihnachtsstimmung zu versetzen.