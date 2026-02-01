Stars Jonathan Bailey spielt ‚zentrale Rolle‘ in neuer ‚Bridgerton‘-Staffel

01.02.2026

Gute Nachrichten für alle Fans der Netflix-Serie: Der britische Schauspieler taucht definitiv in Staffel vier auf.

Jonathan Bailey und Simone Ashley werden in der vierten Staffel von ‚Bridgerton‘ eine „zentrale Rolle“ spielen.

Die Serienfiguren der beiden Schauspieler befinden sich aktuell noch mit ihrem neugeborenen Baby in Indien. Doch ‚Bridgerton‘-Showrunnerin Jess Brownell hat bestätigt, dass sie für den zweiten Teil der Staffel zurückkehren werden, der Ende Februar Premiere feiert. Gegenüber ‚Variety‘ erklärte Jess: „Wir haben bestätigt, dass Jonathan Bailey und Simone Ashley beide in der Staffel dabei sind, und falls man sie in Teil eins noch nicht gesehen hat, wird man sie in Teil zwei sehen. Ihr müsst euch allerdings noch gedulden.“

Jess bestätigte zudem, dass Jonathan und Simone in den kommenden Episoden eine wichtige Rolle übernehmen werden. „Sie haben eine zentrale Rolle inne – als Viscount und Viscountess und als ältere Geschwister. Und ich finde es schön, sie zurückzuhaben, um zu beraten und Orientierung zu geben“, erzählte sie.

Jonathan hatte kürzlich enthüllt, dass er sich „beinahe nicht für ‚Bridgerton‘ beworben“ hätte. Der 37-Jährige ist seit 2020 Teil der erfolgreichen Netflix-Serie, wollte jedoch ursprünglich eine berufliche Auszeit einlegen, bevor er sich auf das Projekt einließ. Im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘ berichtete er: „Mir wurde das Drehbuch zugeschickt, und ich habe fast nicht vorgesprochen. Zu der Zeit war ich wirklich erschöpft. Ich musste einfach raus und die Welt erleben.“

Nachdem er das Skript gelesen hatte, änderte sich seine Einstellung jedoch komplett. „Ich erinnere mich, dass ich nur dachte: ‚Wow, das wird riesig'“, so Jonathan. Die Dreharbeiten zu ‚Bridgerton‘ empfand er als eine „alles einnehmende“ Erfahrung. In den vergangenen Jahren habe es ihm daher gutgetan, zu seinen Theaterwurzeln zurückzukehren. Der Brite, der nach der zweiten ‚Bridgerton‘-Staffel wieder auf der Londoner West-End-Bühne stand, gestand: „Ich habe das Gefühl, dass ‚Bridgerton‘ vielleicht ein kleines bisschen schneller kam, als ich darauf vorbereitet war. Zurück zum Theater zu gehen, mit Menschen zu arbeiten, die ich kenne – das hat mir geholfen.“