Film Jonathan Bailey über intime Szenen: ‚Es ist unglaublich schwer, nicht zu lachen‘

Jonathan Bailey - FAMOUS - London - November - 2025 - Wicked: For Good premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.01.2026, 19:00 Uhr

Jonathan Bailey hat offen über das Filmen von Intimszenen gesprochen und erklärt, dass diese am Set oft alles andere als glamourös seien.

Der 37-jährige Schauspieler, der zuletzt unter anderem als Anthony Bridgerton in ‚Bridgerton‘ zu sehen war, sagte in einem Interview mit ‚OK!‘: „Die Sexszenen sehen glamourös aus, aber am Set mit Kameras, Technikern, Intimitätskoordinatoren und Crew wirkt es eher albern. Es ist unglaublich schwer, nicht zu lachen.“

Bailey betonte, dass emotionale Szenen für ihn viel erfüllender seien: „Als Cast freuen wir uns mehr über Szenen, die emotionale Tiefe verlangen.“ Er stellte klar, dass er Intimszenen nur dreht, wenn sie dramaturgisch sinnvoll sind: „Ich bin kein Fan von: ‚Lasst uns einfach die Klamotten ausziehen, weil wir eine Szene drehen.‘ Es muss eine Bedeutung haben.“

Bailey, der 2024 von ‚People‘ zum ‚Sexiest Man Alive‘ gewählt wurde, reagierte humorvoll auf den Titel: „Ich finde es lustig – aber auch sehr schmeichelhaft.“ Privat hält ihn seine Familie auf dem Boden: „Meine sechs Nichten und Neffen halten mich geerdet. Geschichten vorlesen, Lego bauen – das sind die Momente, die mich wirklich glücklich machen.“

Auch zum Thema Kinder äußerte er sich offen. In ‚Esquire‘ sagte er: „Ich habe als schwuler Mann das absolute Privileg, keinen biologischen Druck zu spüren. Es ist ein Privileg, überhaupt Kinder haben zu können. Im Moment ist dieser Gedanke nicht laut in meinem Kopf.“ Bailey betonte, dass Familie für ihn ein Konzept der Zukunft sei – aber nicht etwas, das aktuell sein Leben bestimme.