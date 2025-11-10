Stars Jonathan Bailey will sich mit Kindern noch Zeit lassen

Jonathan Bailey - Wicked premiere November 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2025, 11:00 Uhr

Der britische Schauspieler verspürt keinen Druck, in naher Zukunft Vater zu werden.

Jonathan Bailey möchte momentan noch keine Kinder haben.

Der ‚Wicked: Teil 2‘-Star gab zu, dass er über das Thema bereits nachgedacht habe, aber als schwuler Mann das „absolute Privileg“ genieße, sich keine Sorgen um seine „biologische Uhr“ machen zu müssen.

Auf die Frage, ob er Kinder haben wolle, sagte Jonathan der kommenden Ausgabe des britischen ‚Esquire‘-Magazins: „Es gibt natürlich jede Menge Kinder, die wirklich von Liebe und Unterstützung profitieren könnten. Ich habe das absolute Privileg, ein schwuler Mann zu sein – es gibt keine biologische Uhr. Es ist so ein Privileg, nicht wahr, überhaupt die Möglichkeit zu haben, ein Kind zu bekommen? Ich nehme es als Idee wahr, als Konzept, aber im Moment ist es in meinem Kopf nicht sehr präsent.“

Falls er einmal Kinder bekommt, hat der 37-Jährige nicht vor, sie in Hollywood großzuziehen, da er Großbritannien nicht verlassen will. „Ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, dort zu leben. Jeder Film, den ich gemacht habe, wurde nicht in Amerika gedreht“, erzählte er.

Trotzdem ist der ‚Bridgerton‘-Darsteller sehr gerne für seine Projekte unterwegs. „Ich liebe es, beruflich zu reisen“, schwärmte er. „In Toronto ‚Fellow Travelers‘ zu drehen und an die Muskoka Lakes zu fahren, war großartig. Ich konnte verschiedene Communities und Einstellungen erleben. Mit 23 habe ich in Johannesburg gearbeitet, ein Jahr später in Kapstadt, und letztes Jahr war ich in Thailand. Wenn man unterwegs ist, stärkt das wirklich den Zusammenhalt im Cast.“

Dieses Jahr sei er viel mehr zuhause gewesen. „Ich konnte meine Nichten in der Schule besuchen, Freunde treffen, mehr Geburtstage und Hochzeiten erleben – das fühlt sich gut an. Ich habe noch kein Bedürfnis verspürt, wegzuziehen“, stellte Jonathan klar.