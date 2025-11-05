Stars Jonathan Bailey will sich nach seinem Titel ‚Sexiest Man Alive‘ Tipps von Dwayne Johnson holen

Jonathan Bailey - March 2022 - Famous - Bridgerton World Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.11.2025, 18:06 Uhr

Jonathan Bailey will sich vielleicht Rat bei Dwayne Johnson holen, nachdem er von ‚People‘ zum „Sexiest Man Alive“ gekürt wurde.

Der 37-jährige Schauspieler ziert die diesjährige Ausgabe des Magazins und tritt damit in die Fußstapfen des ehemaligen WWE-Stars sowie Hollywood-Größen wie Chris Hemsworth und Chris Evans.

Gefragt, wie dieser Titel sein Leben verändern könnte, sagte er dem Magazin: „Ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Wenn es heftig wird, kann ich vielleicht einen der Chrises oder The Rock anrufen.“ Der ‚Wicked‘-Darsteller lachte und nannte die Situation „völlig absurd“, freute sich aber, dass seine Familie und Freunde davon erfahren. Er fügte hinzu: „Es ist eine große Ehre. Natürlich fühle ich mich unglaublich geschmeichelt. Und es ist völlig absurd. Es war ein Geheimnis, also freue ich mich wirklich darauf, dass einige Freunde und Familienmitglieder es erfahren.“

Der ‚Bridgerton‘-Star hat ein enges Verhältnis zu seiner Familie und wuchs mit drei Schwestern auf, die er als seine Heldinnen bezeichnet. Er erinnerte sich: „Sie waren meine Heldinnen, als ich aufwuchs. Ich habe sie abgöttisch geliebt.“ Außerdem gestand er, dass er das letzte Mal aus Stolz auf seine Nichte Tränen vergoss. Er sagte: „Meine Nichte wurde Schülerin der Woche, und ich war einfach so stolz auf sie. Sie ist die Älteste der nächsten Bailey-Generation, und das hat mich echt gerührt.

Tatsächlich bekomme ich immer feuchte Augen, wenn meine Schwestern Fotos ihrer Kinder schicken – Familie macht mich einfach emotional.“