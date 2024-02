Stars Jools Holland: Von Lady Gagas Bodyguard fertiggemacht

Jools Holland - Royal Albert Hall 2018 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.02.2024, 10:00 Uhr

Jools Holland wurde von Lady Gagas Leibwächter niedergerungen, nachdem er sie in seinem Pub angesprochen hatte.

Der ehemalige Squeeze-Keyboarder genoss gerade einen Drink, als er bemerkte, dass die ‚Poker Face‘-Hitmacher mit einer Freundin ebenfalls in der Londoner Bar war. Als er aber versuchte, mit ihr Kontakt aufzunehmen, um sie zu seiner ‚Later… with Jools Holland‘-TV-Show einzuladen, wurde er von ihrem „Berg von einem Sicherheitsbeamten“ zurückgewiesen.

Gegenüber ‚Vulture‘ verriet er: „Es ist lustig. Ich habe Lady Gaga vor einiger Zeit in meinem Pub in London getroffen. Sie war zufällig mit einer Freundin dort. Es ist kein grooviger Ort oder so. Da war ein großer Kerl, der neben ihr stand. Ich griff an ihm vorbei, klopfte ihr auf die Schulter, um Hallo zu sagen und auch zu sagen: ‚Wenn du jemals in die Show kommen wolltest, wäre es großartig, dich dort zu haben.‘ Ich wusste nicht, dass der Berg, den ich gerade passiert habe, in Wirklichkeit ihr Sicherheitsmann war. Innerhalb von Sekunden hatte er mich an der Wand.“

Glücklicherweise erkannte Gaga Jools aber und sie hatten ein „schönes Gespräch“ über Swing-Musik. In Bezug auf seine und Sir Rod Stewarts neue gemeinsame LP ‚Swing Fever‘ sagte er: „Sie erkannte, wer ich war, und wir hatten ein nettes Gespräch. Sie kann auch solche Sachen singen. Wir haben uns genau darüber unterhalten: Es gibt nur wenige Menschen, die diese Geschichte haben. Das hat auch Amy Winehouse verstanden. Alle Beatles taten es. Leute, die ein großes Talent haben, auch wenn es Leute sind, die man nicht mit dieser Musik in Verbindung bringen würde, haben ein Wissen darüber, wie Lady Gaga. Das ist es, was ich zu vermitteln versuche.“