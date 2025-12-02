Film Jordan Peele und Sam Raimi an Horrorfilm ‚Portrait of God‘ beteiligt

Jordan Peele - February 2020 - Famous - Hunters Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.12.2025, 19:00 Uhr

Jordan Peele und Sam Raimi tun sich für den Horrorfilm ‚Portrait of God‘ zusammen.

Der 46-jährige Regisseur und der 66-jährige ‚Evil Dead‘-Schöpfer produzieren gemeinsam das neue Projekt von Universal Pictures – erstmals in ihrer jeweiligen Karriere.

Der Film wird von Dylan Clark inszeniert und basiert auf dessen viralem gleichnamigen Kurzfilm. Die Originalversion erzählt von einer religiösen jungen Frau, die die verstörende Antwort auf die Frage „Wie sieht Gott aus?“ entdeckt. Darin heißt es zunächst: „Kein Mensch soll mich sehen und leben.“ Die Studentin Mia bereitet eine Präsentation über ein mysteriöses Bild vor — einige Zuschauer sehen nur Schwärze, andere erkennen eine Figur, die aus der Leere tritt und stets identisch beschrieben wird.

Der Kurzfilm erreichte seit August 2022 über 8,6 Millionen Aufrufe auf YouTube. Das Drehbuch entsteht erneut durch Dylan Clark, zusammen mit Joe Russo aus ‚The Inheritance‘. Peele produziert mit Win Rosenfeld für Monkeypaw Productions, während Raimi und Romel Adam unter Ghost House Pictures beteiligt sind.

Peele hat seit 2022 keinen eigenen Film mehr gedreht; sein geplanter Horror-Thriller für 2026 wurde verschoben. Im Podcast ‚Conan O’Brien Needs a Friend‘ sagte er: „Ich habe das Gefühl, mein nächstes Projekt ist sehr klar für mich … Wenn ich es richtig mache, könnte es mein Lieblingsfilm werden.“ Er erklärte, dass seine Filme trotz fantastischer Elemente immer eine „geerdete Figur“ brauchen: „Das ist im Horror das Schwierigste, aber das, was funktioniert.“