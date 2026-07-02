Musik Jorja Smith: Zweifache Brit-Award-Gewinnerin kündigt drittes Album ‚What Are The Odds‘ an

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Bang Showbiz | 02.07.2026, 18:00 Uhr

Jorja Smith meldet sich nach einer Reihe gefeierter Singles und internationaler Erfolge mit einem neuen musikalischen Kapitel zurück.

Die britische Sängerin, die längst zu den prägenden Stimmen ihrer Generation zählt, kündigt ihr drittes Studioalbum an – und macht gleichzeitig Lust auf einen sommerlichen Soundtrack. Mit ‚What Are The Odds‘, das am 21. August erscheint, schlägt die zweifache Brit-Award-Gewinnerin hörbar neue Wege ein. Zwischen Clubbeats und persönlichen Geschichten verbindet sie moderne Dance-Musik mit sehr privaten Themen wie Freundschaft, Verlust, Selbstfindung und Liebe.

Zeitgleich mit der Albumankündigung veröffentlicht Jorja Smith an heutigen Donnerstag (02. Juli) ihre neue Single ‚Alive‘, die gemeinsam mit Wizkid entstanden ist. Produziert wurde der Song laut einer Pressemittelung erneut von ihrem langjährigen Weggefährten P2J. Die atmosphärische Zusammenarbeit entstand in London und erzählt von der Aufregung einer neuen Liebe. Ein in Paris gedrehtes Musikvideo begleitet die Veröffentlichung und zeigt Jorja durch eine sommerliche Nacht, bevor sie am Ende auf Wizkid trifft. Musikalisch setzt das neue Album auf Einflüsse aus UK Garage, Grime, 2-Step, UK Funky, Soulful House und Afro House. Alle zwölf Songs wurden vollständig von P2J produziert. Neben Wizkid ist auch Grime-Legende Devlin als Gast vertreten.

Besonders persönlich wird das Album in mehreren Titeln: Während ‚For Life‘ einem Freund gewidmet ist, der mit einer Sucht kämpft, verarbeitet ‚Pretend‘ Erfahrungen mit Verrat. ‚Young Heart‘ richtet den Blick auf Jorjas jüngeres Ich, während der Titelsong die Herausforderungen des Erwachsenwerdens im Rampenlicht beschreibt.

Die Entstehung des Albums verlief überraschend spontan. Nach ihrer Zusammenarbeit an ‚Little Things‘ entwickelten Jorja Smith und P2J die Idee eines Dance-Projekts weiter. Viele der Songs entstanden schließlich innerhalb weniger gemeinsamer Studiosessions.

Die Ankündigung fällt zudem in ein besonderes Jubiläumsjahr für die Sängerin: Vor zehn Jahren veröffentlichte sie mit ‚Blue Lights‘ den Song, der ihren internationalen Durchbruch einleitete.

Laut der Mitteilung zeigt sich Jorja Smith auf ‚What Are The Odds‘ so „selbstbewusst, offen und voller kreativer Energie wie nie zuvor“. Gleichzeitig sei das Album „der Sound einer Künstlerin, die wieder zur Freude am Musikmachen gefunden hat und kompromisslos auf ihren Instinkt vertraut“.