Film Josh Brolin verrät seine ‚Bedenken‘ hinsichtlich einer ‚Die Goonies‘-Fortsetzung

Bang Showbiz | 04.08.2025, 18:00 Uhr

Der Schauspieler spricht offen darüber, was ihn davon abhalten würde, einen zweiten Teil der Kultfilms zu drehen.

Josh Brolin ist unsicher, ob er bei einer Fortsetzung von ‚Die Goonies‘ mitmachen möchte – aus Sorge, dass das Sequel den Originalfilm „beschädigen“ könnte.

Der 57-jährige Schauspieler, der 1985 in dem Abenteuerfilm die Rolle des Brandon ‚Brand‘ Walsh spielte, wünscht sich zwar grundsätzlich eine Fortsetzung, räumte aber gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ ein, dass er auch Bedenken habe – vor allem, weil er die Erinnerung an den ersten Film nicht zerstören wolle.

Über eine mögliche Fortsetzung sagte er: „Ich hoffe, sie kommt zustande, weil das Erlebnis damals so großartig war. Der Film wird von Generation zu Generation so gut angenommen. Es ist einfach alles gut daran. Meine Befürchtung ist nur, dass man etwas Neues rausbringt, das dem schadet. Ich will meine Erinnerung daran nicht ruinieren.“

Der ‚Weapons – Die Stunde des Verschwindens‘-Star scherzte dann über eine mögliche Handlung, in der die Goonies mittlerweile alt geworden sind: „So à la: ‚Oh, da kam noch einer raus‘ und dann sind die Goonies alt, kommen mit ihren Gehhilfen an und stürzen von einer Klippe, weil sie nicht mehr gut sehen. Was willst du da machen? Ich weiß es nicht.“

Eine Fortsetzung könne laut Brolin funktionieren – allerdings nur mit voller Unterstützung des ursprünglichen Produzenten und Co-Autors Steven Spielberg. Der ‚Dune‘-Star erklärte: „Vielleicht könnte es großartig werden. Wenn es großartig ist, wirst du es wissen. Wenn Spielberg es absegnet, weißt du, dass es gut wird.“

Der ‚Avengers: Endgame‘-Schauspieler gab jedoch zu dass Spielberg bereits mehrere Drehbuchentwürfe für eine ‚Goonies‘-Fortsetzung vorgelegt wurden – bislang ohne Erfolg. „Ich glaube, es waren inzwischen fünf Drehbücher im Laufe der Jahre, und er hat noch keines davon genehmigt. Spielberg ist wählerisch und das aus gutem Grund, denn er hat einen ausgezeichneten Geschmack“, fügte Brolin hinzu.