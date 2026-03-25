Film Josh Hartnett ‚begeistert‘ von Zusammenarbeit mit Oliver Stone

Josh Hartnett - Trap - World Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.03.2026, 18:00 Uhr

Der Schauspieler freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Regisseur für 'White Lies'.

Josh Hartnett ist „begeistert“ davon, mit Oliver Stone an ‚White Lies‘ zu arbeiten.

Der 47-jährige Schauspieler erfüllt sich mit der Zusammenarbeit mit dem gefeierten Filmemacher einen lang gehegten Wunsch. ‚White Lies‘ ist Stones erster Spielfilm seit einem Jahrzehnt. „Oliver erschafft in ‚White Lies‘ ein Universum, das sich persönlich und zugleich völlig neu anfühlt – von einem Filmemacher, den ich seit Langem bewundere und mit dem ich sehr gern zusammenarbeite“, verriet Hartnett gegenüber ‚Deadline‘.

Auch Stone freut sich über das Projekt und bezeichnete es als „eine zeitlose Liebesgeschichte“. Der 79-jährige Regisseur sagte: „Nach fast zehn Jahren ohne Spielfilm habe ich das Gefühl, wieder ganz von vorne anzufangen – so wie damals, als ich 1986 ‚Platoon‘ und ‚Salvador‘ gemacht habe. ‚White Lies‘ wird seinen natürlichen Platz finden, denn es ist eine ewige Geschichte über die Liebe.“

Der Film wird an verschiedenen internationalen Drehorten produziert, darunter Rom, Bangkok und Sofia. Produzent Fernando Sulichin zeigte sich ebenfalls begeistert über die Zusammenarbeit des Regisseurs mit Hartnett. „Wir fühlen uns unglaublich geehrt, dass Oliver Stone mit seiner außergewöhnlichen und unverwechselbaren Stimme erstmals seit ‚Snowden‘ wieder einen Spielfilm schreibt und inszeniert“, erklärte er.

Stone habe einige der einflussreichsten Filme der letzten Jahrzehnte geschaffen. „Mit ‚White Lies‘ kehrt er zu dem originellen und zeitlosen Erzählen zurück, das das Publikum an ihm liebt“, fügte Sulichin hinzu. Hartnett wiederum bezeichnet er als „Schauspieler mit bemerkenswerter Tiefe und Instinkt“. Aus diesem Grund sei der Star „genau der Richtige für diese Geschichte“.