Zu ihrem 41. Geburtstag Joshua Jackson und Lupita Nyong’o: Romantische Reise nach Mexiko

Joshua Jackson und Lupita Nyong'o kennen sich als Kollegen schon lange - hier wurden sie 2018 zusammen fotografiert. (ae/spot)

SpotOn News | 05.03.2024, 07:18 Uhr

"12 Years a Slave"-Star Lupita Nyong'o ist am 1. März 41 Jahre alt geworden. Rund um ihren Geburtstag genoss die Schauspielerin einen Urlaub in Mexiko - zusammen mit Joshua Jackson. Fotos zeigen die beiden verliebt und glücklich am Strand.

Bei dem Schauspielerpärchen Joshua Jackson (45) und Lupita Nyong'o (41) scheint es immer ernster zu werden. Jetzt wurde das Paar verliebt in einem Mexiko-Urlaub gesehen.

Video News

Küssend am Strand

Die beiden Schauspieler wurden am Strand in Puerto Vallarta, Mexiko, fotografiert. Offenbar genossen sie anlässlich Nyongo's 41. Geburtstag eine romantische Geburtstagsreise. Auf Fotos, die "E! News" zeigte, läuft das Paar zusammen ins Meer, wo sich die beiden dann küssten und umarmten. "Sie machten zu Lupitas Geburtstag Urlaub in Puerto Vallarta", zitierte "People" einen Insider. "Sie hatten das ganze Wochenende nur Augen füreinander. Sie küssten sich ständig, lachten und hatten einfach die beste Zeit."

Über Jackson und Nyong'o gab es erstmals im Oktober 2023 Liebesgerüchte, nachdem bekannt wurde, dass sich der einstige "Dawson's Creek"-Schauspieler von seiner Frau Jodie Turner-Smith (37) trennt. Mit der britischen Schauspielerin war er seit Dezember 2019 verheiratet, im April 2020 kam ihre Tochter Juno Rose Diana (3) zur Welt. Anfang Oktober 2023 reichte Turner-Smith die Scheidung ein. "Sie befinden sich auf sehr unterschiedlichen Lebenswegen", sagte eine Quelle gegenüber "People". Und weiter: "Es wurde eine ungesunde Ehe, die sie unglücklich machte." Zuvor war Joshua Jackson zehn Jahre lang mit der deutschen Schauspielerin Diane Kruger (47) zusammen.

Konzertbesuch entfachte Gerüchte

Auch Nyong'o verkündete im Oktober 2023 die Trennung von dem amerikanischen Moderator Selema Masekela (52). "Ich habe mit viel Schmerz und Herzschmerz gelebt", sagte sie später dem digitalen Titel "Porter". "Ich habe mir die Umgebung meiner sozialen Medien angeschaut und dachte, ich möchte nicht Teil dieser Illusion sein, dass immer alles gut läuft."

Inmitten der Trennungsnachrichten sah man Lupita Nyong'o und Joshua Jackson zum ersten Mal zusammen, als sie mit Freunden ein Konzert von Janelle Monáe (38) in Los Angeles besuchten. Im Dezember 2023 wurden die Gerüchte um eine neue Beziehung befeuert, als die beiden händchenhaltend fotografiert wurden.