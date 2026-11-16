Film Judi Dench verrät, wen sie sich als nächsten James Bond wünscht

Dame Judi Dench attends Allelujah Prem London Oct 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.11.2026, 11:00 Uhr

Judi Dench verrät, wen sie sich als nächsten James Bond wünscht.

Wer wird der nächste James Bond?

Während die Spekulationen um die Nachfolge von Daniel Craig weitergehen, hat sich nun eine prominente Stimme aus dem bisherigen 007-Universum zu Wort gemeldet. Judi Dench, die in acht Filmen die MI6-Chefin M verkörperte, hat eine klare Vorstellung davon, wer künftig die Lizenz zum Töten übernehmen sollte. Ihre Wunschbesetzung dürfte allerdings einige überraschen. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Vogue‘ wurde die 91-jährige Schauspielerin gefragt, wen sie gerne als neuen James Bond sehen würde. Statt einen der bereits gehandelten Namen zu nennen, sprach sie sich für einen bislang unbekannten Nachwuchsdarsteller aus. „Einen jungen Schauspieler, von dem wir bisher noch nichts gehört haben“, lautete ihre Antwort.

Bei Amazon MGM Studios soll die Entscheidung über die Neubesetzung der legendären Rolle angeblich kurz bevorstehen. Auf der immer wieder genannten Kandidatenliste stehen unter anderem Jack Lowden aus der Serie ‚Slow Horses‘, Josh O’Connor aus ‚The Crown‘ und Callum Turner. Auch Robert Pattinson und Nicholas Hoult sollen bereits für die Rolle vorgesprochen haben. Dench selbst blickt mit viel Humor auf ihre Zeit als Geheimdienstchefin M zurück. In ihren acht Bond-Auftritten durfte sie unter anderem Pierce Brosnans und Daniel Craigs Versionen des berühmten Geheimagenten Anweisungen geben. Gerade diese Rolle habe ihr besonders viel Freude bereitet. In ihren Memoiren ‚Is It Too Late to Make a Run for It?‘, über die sie mit Brendan O’Hea sprach, erinnerte sie sich an ihre besondere Position innerhalb des Film-Franchises. „Ich habe es geliebt, M zu spielen, weil ich all diesen Männern sagen konnte, wo es langgeht, und sie in ihre Schranken weisen durfte.“ Bei ihrer ersten Begegnung mit Pierce Brosnans Bond habe sie ihn als „sexistischen, frauenfeindlichen Dinosaurier“ bezeichnet. „Ich war geradezu berauscht von meiner Macht“, scherzte die Britin. Außerdem habe sie sich über die eleganten Kostüme und die technischen Spielereien gefreut. Dabei sei sie im wirklichen Leben alles andere als technikaffin: „Ich konnte nicht einmal mit einem Bügelbrett umgehen.“

Allerdings verlief nicht jede Produktion gleichermaßen angenehm. Besonders die Arbeit an ‚Der Morgen stirbt nie‘ aus dem Jahr 1997 sei für sie anstrengend gewesen. Verantwortlich dafür seien vor allem die zahlreichen kurzfristigen Änderungen am Drehbuch gewesen. „Jeden Tag bekamen wir neue Szenen vorgelegt“, berichtete Dench. Einmal sei sie erst um 22 Uhr nach Hause gekommen und dort von einem Motorradkurier mit einem Stapel neuer Drehbuchseiten empfangen worden. Diese habe sie bis zum nächsten Morgen um fünf Uhr auswendig lernen müssen. „Wann zum Teufel hätte ich das alles lernen sollen?“, erinnerte sie sich.

Auch ihr Ausstieg aus der Reihe verlief spektakulär. In ‚Skyfall‘ aus dem Jahr 2012 starb ihre Figur M. Dench erinnerte sich, dass sie zuvor bei einem gemeinsamen Essen mit Produzentin Barbara Broccoli, Regisseur Sam Mendes und Michael über die Handlung informiert worden war. Daniel Craig sei ihrer Erinnerung nach nicht dabei gewesen. „Sie erklärten mir die Geschichte und sagten mir, dass sie mich umbringen würden“, erzählte die Schauspielerin. Ganz unschuldig sei sie daran allerdings nicht gewesen. Seit ‚GoldenEye‘ habe sie sich gewünscht, endlich einmal mehr als nur hinter ihrem Schreibtisch zu agieren. Während das Filmteam damals nach Monte Carlo und St. Petersburg gereist sei, habe sie lediglich drei Tage in Watford verbringen dürfen. „Nun, irgendwann ließen sie mich tatsächlich hinter meinem Schreibtisch hervorkommen – und erschossen mich“, scherzte Dench. Die Entscheidung, M sterben zu lassen, sei offenbar auf eine Idee von Daniel Craig zurückgegangen. Zuvor habe sie allerdings noch eine unangenehme Szene über sich ergehen lassen müssen: Ralph Fiennes‘ Figur musste sie im Film entlassen. Über ihn fand Dench deutliche Worte und bezeichnete ihn scherzhaft als „Arschloch“. Berichte, sie habe bei der Nachricht über ihren Abschied geweint, wies sie entschieden zurück. Dafür habe es keinen Grund gegeben. „Warum sollte ich nach 20 großartigen Jahren und acht Bond-Filmen weinen?“, fragte sie. Schließlich habe sie damit sogar einen Rekord aufgestellt: Sie war in einem Bond-Film mehr zu sehen als Roger Moore, der bislang als dienstältester Darsteller des Geheimagenten galt.