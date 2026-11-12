Stars Inmitten von James-Bond-Gerüchten: Nicholas Hoult zieht mit seiner Familie zurück nach London

Nicholas Hoult attends 'How To Rob A Bank' New York Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2026, 18:00 Uhr

Nicholas Hoult soll auf der engeren Kandidatenliste für die James-Bond-Rolle stehen. Nun hat er verraten, dass seine Familie wieder in Großbritannien lebt.

Nicholas Hoult ist mit seiner Familie zurück nach Großbritannien gezogen.

Der Umzug nach London fällt in eine Zeit, in der sein Name als möglicher Nachfolger von Daniel Craig als James Bond gehandelt wird. Der Schauspieler soll zu den fünf Kandidaten gehören, die bereits für die Rolle des 007 vorgesprochen haben. Im Podcast ‚Therapuss‘ bestätigte er nun, dass seine Familie inzwischen wieder in der britischen Metropole lebt. „Wir sind jetzt in London. Seit unserem Umzug nach London komme ich jeden Tag auf 20.000 Schritte“, verriet er. Den Großteil davon lege Hoult zurück, indem er seine Kinder zur Schule bringe und wieder abhole.

Der 36-Jährige lebt mittlerweile im Norden Londons. Dort versucht er auch, seine Söhne für den örtlichen Fußballverein zu begeistern. „Jetzt sind wir also zurück, und meine Jungs fragen mich, welchen Verein sie unterstützen sollen. Ich habe ihnen gesagt, dass sie Arsenal unterstützen können“, erzählte Hoult. London liegt etwa eine Autostunde von den Pinewood Studios entfernt, die seit vielen Jahren als Heimat der James-Bond-Filmreihe gelten. Zu den Spekulationen um seine mögliche Besetzung als 007 hat sich der Schauspieler bislang allerdings nicht geäußert. Neben ihm werden auch Robert Pattinson, Jack Lowden, Josh O’Connor und Callum Turner als mögliche Nachfolger von Daniel Craig gehandelt.

Wann genau Hoult und seine Familie nach Großbritannien zurückgekehrt sind, verriet er nicht. Lange Zeit hatte der ‚Superman‘-Star zwischen den USA und Großbritannien gelebt. Bislang verbrachte er mit seiner Familie die meiste Zeit in Kalifornien. Erst vergangene Woche bestätigte Hoult, dass er und seine Frau Bryana Holly im Jahr 2025 Zwillinge bekommen haben. Bei einem Interview mit Pete Davidson zu ihrem gemeinsamen Film ‚How to Rob a Bank‘ kam der Comedian auf Hoult zu sprechen. Dieser sei ein „großartiger Vater und Vater von vier Kindern“. Davidson fügte gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ hinzu: „Vier unter sieben Jahren – das ist verrückt.“ Hoult lächelte und nickte zustimmend.