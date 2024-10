Stars Judith Rakers: Glücklich und zufrieden

Bang Showbiz | 04.10.2024, 14:34 Uhr

Die ehemalige Tagesschau-Sprecherin ist zufrieden mit ihrem Leben.

Judith Rakers hat ihr Glück im Leben gefunden.

Die ehemalige Nachrichtensprecherin moderierte Anfang des Jahres nach 19 Jahren zum letzten Mal die Tagesschau. Obwohl sie betont, dass die ARD-Nachrichten sie auch weiterhin im Leben begleiten, ist Rakers froh, sich endlich auch anderen Projekten widmen zu können. Gegenüber ‚Bild‘ verriet sie jetzt: „Ich wollte mehr Vielfalt in mein Leben lassen.“ Durch ihren Abschied von der Tagesschau konnte Rakers außerdem nach vielen Jahren aus der Stadt wegziehen. „Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden. Ich bin aufs Land gezogen und lebe nun dort mit ganz vielen Tieren“, erzählt sie über ihr neues Leben.

Die Arbeit ganz aufgeben will Judith Rakers aber dennoch nicht. Seit einer Weile legt die 48-Jährige ihren Fokus unter anderem auf Synchronsprecherrollen, wie beispielsweise zuletzt für den Animationsfilm ‚Der wilde Roboter‘. Darin leiht sie der Roboterdame Roz, die sich auf einer einsamen Insel wiederfindet, ihre Stimme. Mit ihrer Figur hat Rakers dabei offenbar einiges gemeinsam. „Roz findet ihr Glück auf einer wilden Insel. Ich habe mein Glück auf einer kleinen Farm gefunden – ebenfalls mitten in der Natur“, stellt sie fest. In Zukunft könnte sich die TV-Journalistin weitere Filmprojekte vorstellen. „Ich probiere gerne Neues aus und bewege mich auf unterschiedlichen Feldern. Vielseitigkeit ist ja heute etwas Positives“, findet sie im Interview.