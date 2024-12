Stars Judy Garland: Ihre Rubin-Slipper sind 30 Millionen wert

Ruby Slippers - December 2024 - Judy Garland - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.12.2024, 11:39 Uhr

Die rubinroten Hausschuhe von Judy Garland wurden für 32,5 Millionen Dollar verkauft.

Die verstorbene Schauspielerin trug die berühmten roten Slipper, als sie Dorothy Gale in dem Klassiker ‚Der Zauberer von Oz‘ von 1939 spielte, und eines der noch existierenden Paare erzielte bei einer Auktion am Samstag (7. Dezember) nun umgerechnet etwa 30 Millionen Euro. Das ist mehr als das Zehnfache des geschätzten Werts von etwa 2,8 Millionen Euro. Außerdem macht diese Bezahlsumme die Schuhe nun zum „wertvollsten“ Film-Requisit der Geschichte.

Robert Wilonsky, Vizepräsident für Öffentlichkeitsarbeit bei der Heritage Auction, sagte in einer Erklärung: „Mit 32,5 Millionen Dollar sind die Hausschuhe die wertvollsten Kinoschätze der Welt, und sie haben dazu beigetragen, dass dies die erfolgreichste Unterhaltungsauktion aller Zeiten ist.“

Der legendäre Filmstar, der im Juni 1969 im Alter von nur 47 Jahren verstarb, trug während der Dreharbeiten zahlreiche Paare, von denen vier noch existieren. Die fraglichen Paare wurden 1970 von Kent Warner an den Sammler Michael Shaw verkauft. 2005 wurden sie gestohlen, als sie an das Judy Garland Museum in Minnesota ausgeliehen wurden. Sie tauchten 2018 bei einer FBI-Ermittlung wieder auf und waren kürzlich auf einer Welttournee mit dem Auktionshaus, zusammen mit anderen ikonischen Filmrequisiten wie dem spitzen Hut der bösen Hexe des Westens und einem goldenen Ticket aus ‚Willy Wonka und die Schokoladenfabrik‘.

Es wird vermutet, dass die neu versteigerten Schuhe in den berühmten Musiknummern im Film auf der Yellow Brick Road verwendet worden sein könnten, da sie orangefarbenen Filz auf den Sohlen haben, der das Tanzgeräusch auf dem Sperrholzset dämpft.