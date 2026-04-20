Stars Jürgen Drews sorgt für Überraschungsmoment

Juergen Drews - Jurgen Drews - March 2016 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.04.2026, 14:00 Uhr

Eigentlich hat sich Jürgen Drews längst von der großen Bühne verabschiedet – doch während eines Urlaubs mit seiner Familie in Kitzbühel konnte der Schlagerstar offenbar nicht widerstehen: Im bekannten Hotel Stanglwirt überraschte er die Gäste mit einem spontanen Auftritt.

Bereits 2022 hatte Drews bei einer Show von Florian Silbereisen seinen Abschied angekündigt und ihn kurze Zeit später offiziell besiegelt. Seitdem lebt er deutlich zurückgezogener und konzentriert sich vor allem auf seine Familie sowie seine Gesundheit. Dennoch scheint ihn die Musik manchmal wieder zu reizen.

In einem kurzen Video, das er selbst veröffentlicht hat, ist zu sehen, wie der 81-Jährige im roten Anzug seinen Hit Ein Bett im Kornfeld performt. Dabei wirkt er zwar etwas unsicher auf den Beinen und hält sich gelegentlich fest, doch das tut der Stimmung keinen Abbruch: Das Publikum singt begeistert mit und feiert den Auftritt. Zu dem Clip schrieb Drews augenzwinkernd, dass es ihn „manchmal noch in den Fingern juckt“.

Hintergrund für seinen Rückzug auch seine gesundheitliche Situation: Der Sänger leidet an Polyneuropathie, einer chronischen Nervenerkrankung, die Beweglichkeit und Koordination beeinträchtigen kann. Erst Anfang April feierte der ehemalige „König von Mallorca“ zudem seinen 81. Geburtstag im Kreis der Familie.