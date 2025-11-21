Stars Julian Nagelsmann: Gemeinsam mit Lena Wurzenberger beim RTL-Spendenmarathon

Julian Nagelsmann - March 2020 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.11.2025, 14:00 Uhr

Julian Nagelsmann und seine Partnerin Lena Wurzenberger zeigten beim diesjährigen RTL-Spendenmarathon, dass sie nicht nur auf dem Fußballplatz ein eingespieltes Team sind.

Nagelsmann (38) tauschte seinen Trainingsanzug gegen einen eleganten Anzug, Lena begeisterte in einem klassischen schwarzen Kleid – zusammen brachten sie Glanz und Charme auf die Bühne der Jubiläumsveranstaltung von ‚RTL – Wir helfen Kindern‘.

Ihr Augenmerk lag an diesem Abend auf dem Projekt ‚Gemeinsam stark‘, das Familien mit behinderten Kindern unterstützt und von ihrer Agentur Sports360 initiiert wurde. Schon zuvor hatten sie die Familien besucht und persönliche Einblicke gewonnen – Begegnungen, die beide tief beeindruckten. „Wir führen ein gutes Leben und haben uns dazu entschieden, auch für andere Menschen Gutes zu tun“, so Nagelsmann. Wurzenberger erklärte zudem, dass es nicht nur um die Kinder gehe, sondern um die ganze Familie.

Am Spendenabend selbst legten sie noch einmal nach und nahmen persönlich Platz am Spendentelefon, um Unterstützer für das Projekt zu gewinnen. Seitdem ihre Beziehung 2022 öffentlich wurde, setzt das Paar seine gemeinsamen Werte im sozialen Engagement konsequent um.