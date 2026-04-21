Musik Jung Kook sieht sich selbst noch nicht als Popstar

Jungkook performs at the 2023 Global Citizen Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.04.2026, 19:00 Uhr

Der BTS-Star Jung Kook sieht sich selbst „im Moment“ noch nicht als Popstar.

Der 28-jährige K-Pop-Star hat sowohl als Mitglied der rekordbrechenden südkoreanischen Boyband als auch als Solokünstler enorme Erfolge gefeiert, doch er gibt zu, dass er persönlich nicht das Gefühl hat, den Status erreicht zu haben, den andere ihm zuschreiben.

„Ich bin dankbar, dass die Leute mich so sehen, aber ich fühle es noch nicht“, sagte er jetzt in einem YouTube-Interview für ‚Rolling Stone‘. „Ich möchte mich weiter verbessern, damit ich eines Tages wirklich sagen kann: ‚Ich bin ein Star.'“

Jung Kook – dessen Solo-Hits ‚Seven‘, ‚3D‘ und ‚Standing Next to You‘ umfassen – sprach auch darüber, Englisch zu lernen, um sich wohler zu fühlen. Er sagte: „Wenn ich ganz natürlich Small Talk auf Englisch führen kann, wird das ein Wendepunkt sein. Letztendlich ist Beständigkeit entscheidend. Ich arbeite daran, dass Muttersprachler sich nicht unwohl fühlen, mir zuzuhören.“

Jung Kook erklärte außerdem, dass er eine entspannte Herangehensweise habe. Er sagte: „Ich neige nicht dazu, Dinge zu sehr zu zerdenken. Anstatt während des Prozesses gestresst zu sein, habe ich ihn genossen. Ich habe gemacht, was ich wollte, und der Prozess hat Spaß gemacht.“ An anderer Stelle reflektierte Jung Kook über die Stärke der Gruppe. Er sagte über seine Bandkollegen, dass jeder sein eigenes Tempo und seinen eigenen Stil habe, aber was sie zu einem Team mache, ist, gemeinsam Musik zu machen und zusammen auf der Bühne zu stehen.

Zu den neuesten Projekten von BTS gehören ihr Comeback-Album ‚ARIRANG‘ sowie das neu angekündigte ‚THE CITY LAS VEGAS‘, das vom 20. bis 31. Mai in Las Vegas stattfinden wird, gefolgt von ‚THE CITY BUSAN‘ in Busan, Südkorea, vom 5. bis 21. Juni. In einer Pressemitteilung hieß es: „Das Projekt wird eine Reihe immersiver Erlebnisse präsentieren, die die Musik und Geschichte von BTS’ fünftem Studioalbum ‚ARIRANG‘ mit den ikonischen Wahrzeichen jeder Stadt verbinden. Durch ihre groß angelegte Initiative möchte BTS die Städte in lebendige kulturelle Bühnen verwandeln.“ BTS haben außerdem die Kurz-Dokumentarserie ‚KEEP SWIMMING with BTS‘ gestartet, mit neuen Episoden auf YouTube.