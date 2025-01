Stars Justin Baldoni: Er wird von seiner Mutter unterstützt

Justins Baldonis Mutter hat die „Freundlichkeit und Integrität“ ihres Sohnes gelobt.

Der Schauspieler und Regisseur verklagt seine ‚It Ends With Us‘-Co-Darstellerin Blake Lively wegen Erpressung und Verleumdung als Reaktion auf ihre Klage, in der sie ihm und seiner Produktionsfirma sexuelle Belästigung vorwirft und behauptet, sie hätten versucht, ihren Ruf zu zerstören. An seinem 41. Geburtstag am Freitag (24. Januar) versicherte Sharon Baldoni ihrem Sohn, dass „Gerechtigkeit und Wahrheit erstrahlen werden“, während sie betonte, welche positive Atmosphäre seine Arbeit an der TV-Show ‚Jane The Virgin‘ umgab.

Die Mutter des Stars schrieb auf Instagram: „Happy Birthday, Justin. Ich erinnere mich an einen wunderbaren Moment nach dem Ende von ‚Jane The Virgin‘ – ein Moment, in dem Freude und Liebe das Set durchzogen, in dem Freundschaften und Familie geboren wurden und Freundlichkeit und Integrität die Herzen aller Schauspieler und Crew erfüllten, in dem Traurigkeit nur aufkam, weil es die letzte Szene einer wunderbaren Reise war. Und der Beginn des Rests unseres Lebens. Eine glückliche, liebevolle und großzügige Erinnerung mit Herzen, die vor Möglichkeiten explodieren. Das Leben hat seine Momente und auch seine Überraschungen – und während du deine Integrität durch all das hindurch bewahrst, wird Gerechtigkeit und Wahrheit heute und in alle Ewigkeit erstrahlen.“

Justins Geburtstag war auch der Grund einer öffentlichen Unterstützungserklärung von seiner Frau Emily Baldoni, die ein Foto von ihnen teilte, auf dem sie sich am Meer küssen, während sie ihre Kinder Maiya (9) und Maxwell (7) halten. Sie schrieb auf Instagram: „Happy Birthday, mein Lieber. Wir feiern den Mann, den Ehemann und den Vater, der du bist. Ich würde dich immer wieder wählen.“

Anfang dieser Woche wurde ein Video veröffentlicht, von dem Justins Team behauptet, es würde den „gegenseitigen Respekt und die Professionalität“ zwischen den beiden Hauptdarstellern des Films beweisen. Blakes Team reagierte jedoch darauf und erklärte, dass das Video – in dem die beiden über Justins Nase und ihre Spraybräune scherzen – einfach ihre Anschuldigungen bestätige. „Justin Baldoni und sein Anwalt hoffen vielleicht, dass dieser neueste Stunt die schädlichen Beweise gegen ihn übertüncht, aber das Video selbst ist belastend“, heißt es in der Erklärung des Teams von Lively. „Das Video zeigt, wie Herr Baldoni immer wieder auf Ms. Lively zugeht, versucht, sie zu küssen, ihre Stirn küsst, sein Gesicht und seinen Mund gegen ihren Hals reibt, ihren Lippen mit seinem Daumen anstupst, sie streichelt, ihr sagt, wie gut sie riecht, und mit ihr außerhalb ihrer Charaktere spricht. Jeder Moment davon wurde von Herrn Baldoni improvisiert, ohne vorherige Diskussion oder Zustimmung, und ohne einen Intimitätskoordinator anwesend.“