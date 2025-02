Stars Justin Baldoni hat eine Webseite kreiert, um sich gegen Blake Livelys Vorwürfe zu verteidigen

Justin Baldoni - It Ends With Us premiere 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.02.2025, 16:00 Uhr

Der 41-jährige Schauspieler und Regisseur befindet sich aktuell in einem Rechtsstreit mit seiner 'It Ends With Us'-Kollegin.

Justin Baldoni will mit einer eigenen Webseite gegen die Vorwürfe von Blake Lively vorgehen.

Dem 41-jährigen Filmemacher wird von seiner ‚It Ends With Us‘-Kollegin vorgeworfen, sie während der Dreharbeiten sexuell belästigt zu haben. Um sich gegen die Anschuldigungen zu verteidigen, kreierte Baldoni jetzt eine eigene Webseite, auf der er seine Erinnerungen an die jeweiligen Vorfälle dokumentiert. Zuvor hatte er seine 400-Millionen-Dollar-Klage gegen Lively abgeändert und ihr vorgeworfen, der ‚New York Times‘ Zugang zu juristischen Dokumenten verschafft zu haben. Baldonis Anwalt Bryan Freedman sagte in einem Statement gegenüber ‚DailyMail.com‘: „Diese neuen Beweise bestätigen, was wir von Anfang an wussten, dass Frau Lively und ihr gesamtes Team seit Monaten daran arbeiten einen Ruf zu zerstören, mit einem Netz aus Lügen, falschen Anschuldigungen und der Manipulation illegal erworbener Nachrichten.“

Die ehemalige ‚Gossip Girl‘-Darstellerin und ihr Ehemann Ryan Reynolds versuchten vergeblich, die Veröffentlichung der Webseite zu verhindern. Michael Gottlieb, der Anwalt des Paares, behauptete derweil in einem Statement, dass Baldoni mit seiner Chronologie der Ereignisse versuche „die Vorgänge und die öffentliche Wahrnehmung“ durch „hetzerische Inhalte“ zu „beeinflussen“.