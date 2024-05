Große Vorfreude Justin Bieber feiert Ehefrau Hailey mit neuen Babybauch-Bildern

Justin und Hailey Bieber werden in Kürze das erste Mal Eltern. (hub/spot)

SpotOn News | 24.05.2024, 13:03 Uhr

Im durchsichtigen Oberteil oder bauchfreiem Top: Hailey Bieber bringt ihren Babybauch zur Geltung und ihr stolzer Ehemann Justin teilt dies mit seinen 293 Millionen Followern.

Justin Bieber (30) hat einige neue Schnappschüsse vom Babybauch seiner Ehefrau Hailey (27) auf Instagram geteilt. Auf dem ersten Foto ist die 27-Jährige in einem durchsichtigen schwarzen Oberteil zu sehen. Eine Hand hat sie auf ihren bereits runden Bauch gelegt. Das Model trägt auf dem Bild zudem eine schwarze Lederjacke, blaue Jeans und eine Sonnenbrille.

Weitere Schnappschüsse zeigen die Biebers offenbar auf einer Reise. Auf einem der Urlaubsbilder präsentiert Hailey Bieber noch einmal ihren nackten Bauch. Zusammen mit ihrem Ehemann steht sie vor einer goldenen Blumenstatue des japanischen Künstlers Takashi Murakami (62). Sie trägt ein kurzes, weißes Top, das über dem Bauchnabel endet, eine weite Schlaghose und eine Kapuzenjacke.

Nur wenige Stunden zuvor hatte Justin Bieber bereits weitere Bilder gepostet, auf denen der nackte Babybauch seiner Ehefrau unter einem offenen schwarzen Blazer zur Geltung kommt. Auf einer Aufnahme dieser Reihe gibt sich das Promi-Ehepaar einen intensiven Kuss.

Mit dem Babybauch verkündeten die Biebers die Schwangerschaft

Am 9. Mai hatten Justin und Hailey Bieber, die seit 2018 verheiratet sind, bekannt gegeben, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Das Paar teilte diese Neuigkeit mit einem gemeinsamen Instagram-Post, in dem ebenfalls in mehreren Videos Hailey Biebers Babybauch deutlich sichtbar wird. In einer Instagram-Story verriet Hailey Bieber anschließend ihren Followern zusätzlich, wovon sie kulinarisch derzeit nicht genug bekommen kann: Essiggurke mit Eiersalat und scharfer Soße.

Ein Insider erklärte nach der Schwangerschaftsverkündung gegenüber "People" außerdem, dass die Biebers bereits einen Namen für ihr Kind ausgesucht haben. "Sie haben einen Namen, den sie für perfekt halten. Sie fangen auch schon an, ein Kinderzimmer zu dekorieren. Sie können es kaum erwarten, das Baby kennenzulernen", so die Quelle.