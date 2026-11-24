Stars Justin Timberlake schwärmt von Jessica Biel: ‚Das habe ich richtig gemacht‘

Jessica Biel and Justin Timberlake at Trolls Band Together Prem Hollywood Nov 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.11.2026, 09:15 Uhr

Justin Timberlake schwärmt in einer neuen Doku von Jessica Biel.

Justin Timberlake findet ungewöhnlich persönliche Worte für seine Ehefrau Jessica Biel.

Der Sänger bezeichnet sie als das Beste, was ihm jemals passiert sei. In einer neuen Dokumentation gewährt das Paar seltene Einblicke in seine Beziehung, die inzwischen seit fast 15 Jahren besteht. Dabei geht es nicht nur um große Gefühle, sondern auch um schwierige Kapitel und die Frage, wie die beiden ihre Kinder vor den Schattenseiten des Showgeschäfts schützen wollen. In einem Trailer zur vierteiligen Apple-TV-Dokumentation ‚Justin Timberlake‘ spricht der 45-Jährige voller Bewunderung über seine Frau. „Sie ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Das ist eine Sache, die ich richtig gemacht habe“, erklärt der Musiker. Timberlake und die 44-jährige Schauspielerin sind seit 2007 ein Paar und haben 2012 geheiratet.

Auch Jessica Biel kommt in dem Vorschau-Clip zu Wort. Sie erinnert sich an das erste Treffen mit dem früheren *NSYNC-Mitglied und gesteht, dass er damals ganz anders auf sie gewirkt habe als erwartet. „Als ich ihn kennenlernte, war er überhaupt nicht so, wie ich ihn mir vorgestellt hatte“, erzählt sie. Die Schauspielerin, die zuletzt in ‚Matchbox: The Movie‘ zu sehen war, deutet außerdem an, dass die Dokumentation unangenehme Ereignisse aus Timberlakes Vergangenheit nicht ausklammern wird. Im Juni 2024 war der Sänger in Sag Harbor im US-Bundesstaat New York wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen worden. Biel macht im Trailer deutlich, dass auch solche Themen angesprochen werden müssen: „Ich denke, wir müssen einige Dinge zur Sprache bringen.“

Ein weiterer Schwerpunkt dürfte das Familienleben sein. Das Paar hat zwei Söhne: Silas ist elf Jahre alt, sein jüngerer Bruder Phineas sechs. Beide Eltern bemühen sich seit Jahren, ihre Kinder weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Doch inzwischen beschäftigt sie zunehmend die Frage, welchen Weg ihr ältester Sohn einschlagen möchte. Silas interessiert sich Berichten zufolge leidenschaftlich für Musik, legt bereits als DJ auf und zeigt zudem ein ausgeprägtes komödiantisches Talent. Auch Schauspielerei reizt ihn. „Er hat einfach dieses natürliche Gespür dafür und interessiert sich dafür. Außerdem hat er eine komödiantische Seite und ist auf eine ganz eigene Weise lustig und verspielt“, berichtet Biel. Deshalb werde das Thema bei ihnen zu Hause immer häufiger diskutiert. Allerdings wollen die Eltern ihrem Sohn keine Sonderbehandlung ermöglichen. Biel betont, dass Silas nicht allein aufgrund seiner berühmten Eltern Rollen bekommen soll. Andere Kinder würden schließlich ebenfalls hart arbeiten, Schauspielunterricht nehmen und Theaterkurse besuchen. „Man kann doch nicht einfach jemand anderem eine Rolle wegnehmen, nur weil du mein Sohn bist. Das ist nicht in Ordnung. So etwas werden wir nicht machen“, stellt die Schauspielerin klar. Die vierteilige Dokumentation ‚Justin Timberlake‘ startet am 11. Dezember bei Apple TV.