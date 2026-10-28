Stars Jessica Biel will verhindern, dass ihr Sohn als Nepo-Baby durchstartet

Jessica Biel - April 2024 - Avalon - Fashion Trust US Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.10.2026, 14:00 Uhr

Jessica Biel will verhindern, dass ihr Sohn als Nepo-Baby durchstartet.

Jessica Biel möchte nicht, dass ihr Sohn Silas allein aufgrund seiner berühmten Eltern Karrierechancen erhält.

Die 44-jährige Schauspielerin hat gemischte Gefühle, wenn es um die beruflichen Ambitionen ihres ältesten Kindes geht. Der Elfjährige, den sie mit ihrem Ehemann Justin Timberlake hat, interessiert sich sowohl für Musik als auch für die Schauspielerei. Doch Biel möchte ihm vermitteln, dass Erfolg harte Arbeit voraussetzt und ihm nicht einfach in den Schoß fallen darf. Im Podcast ‚Great Chat Show‘ sprach die Schauspielerin mit Moderator Josh Smith über die Zukunftspläne ihres Sohnes. Anlass war ein kleiner Auftritt in ihrem neuen Film ‚Matchbox: The Movie‘, für den der Nachwuchs die Gelegenheit bekam, vor die Kamera zu treten.

Biel erklärte, sie habe mit Silas darüber gesprochen, dass viele junge Menschen hart für ihre Schauspielkarriere arbeiten, Schauspielunterricht nehmen und Bühnenerfahrung sammeln. Ihnen dürfe er nicht einfach eine Rolle wegnehmen, nur weil er der Sohn einer bekannten Schauspielerin sei. „Man kann jemandem nicht einfach eine Rolle wegnehmen, nur weil du mein Sohn bist. Das ist nicht in Ordnung. Das machen wir nicht“, stellte sie klar. Die kleine Filmrolle sei eine besondere Gelegenheit gewesen, weil sie nur sehr kurz ausfalle. Hätte Silas einen längeren Monolog übernehmen sollen, hätte sie ihm die Teilnahme nicht erlaubt. „Du musst dir diese Rolle verdienen. Wir fangen gar nicht erst damit an, dass dir plötzlich jede Menge Möglichkeiten offen stehen, nur weil du zu dieser Familie gehörst“, betonte Biel.

Gemeinsam mit Timberlake versucht die Schauspielerin seit Jahren, die beiden Söhne Silas und den sechsjährigen Phineas möglichst aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Doch die wachsenden Interessen des älteren Jungen führen dazu, dass die Eltern zunehmend über die Besonderheiten ihrer Branche sprechen müssen. Silas sei ein begeisterter DJ und verfüge über ein bemerkenswertes Gespür für Musik. Außerdem habe er eine ausgeprägte komödiantische Seite und interessiere sich für die Schauspielerei. „Er hat einfach dieses Talent in sich“, sagte Biel über ihren Sohn. Seine Begeisterung für die Unterhaltungsbranche sei deshalb regelmäßig Thema in der Familie.

Als Produzentin Jules Daly ihr anbot, Silas eine kleine Rolle in ‚Matchbox: The Movie‘ zu ermöglichen, war Biel zunächst unsicher. Einerseits wollte sie ihren Sohn weiterhin vor dem Rampenlicht schützen, andererseits sollte er sich auf den gemeinsamen Aufenthalt in Budapest freuen können, wo sie sieben Wochen lang drehen würde. „Bei den eigenen Kindern möchte man ihre Träume natürlich nicht zerstören, auch wenn ich diesen hier am liebsten ein bisschen ausbremsen würde“, gestand die Schauspielerin. „Bitte mach das nicht! Alles, nur das nicht! Es ist wirklich schwierig!“ Schließlich stimmten Biel und Timberlake dem Auftritt zu. Ausschlaggebend war ihr Vertrauen in die Produzentin Jules Daly. Die beiden seien mit ihr eng verbunden und wüssten, dass sie auf ihre Familie achten werde. So erhielt Silas die Chance, erste Erfahrungen am Filmset zu sammeln, ohne dass seine Eltern ihre grundsätzlichen Bedenken gegenüber einem möglichen Promi-Bonus aufgeben mussten.