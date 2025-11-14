Stars Jutes ist Demi Lovato sehr dankbar

Demi Lovato - 2024 Glamour Women Of The Year NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.11.2025, 09:00 Uhr

Demi Lovato hat Jordan „Jutes“ Lutes dabei geholfen, seinen Kampf gegen die Sucht zu meistern.

Die 33-jährige Sängerin und Jutes haben beide über Jahre hinweg mit Suchterkrankungen zu kämpfen gehabt, und der 34-jährige Sänger lobt Lovato dafür, dass sie ihn in seinen Schwierigkeiten unterstützt hat.

Jutes, der Demi Anfang dieses Jahres geheiratet hat, sagte gegenüber ‚People‘: „Es ist sehr, sehr hilfreich, die Unterstützung von Demi zu haben. Leider weiß ich nicht, ob ich ohne sie am Anfang durchgehalten hätte. Am Anfang ist es natürlich am schwersten, und es gibt immer noch Momente, in denen … es nie ganz verschwindet. […] Jetzt, wo ich nüchtern bin, möchte ich zwar weniger ausgehen, aber mein Leben ist einfach – es ist nicht zu vergleichen, wie viel besser es jetzt ist, seit ich nüchtern bin. Ich liebe es, früh aufzustehen, meine Hunde zu füttern, zu meditieren, Kaffee zu trinken, gesunde Dinge zu tun, mich gut zu fühlen und ins Fitnessstudio zu gehen.“

Im September erklärte Lovato, dass der „Ton“ ihres Lebens „leichter“ geworden sei. Die brünette Schönheit erklärte auch, wie das Eheleben ihre Musik verändert habe. Sie sagte gegenüber dem Magazin ‚Paper‘: „Ich bin nicht mehr an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich diese emotionalen Balladen brauche. Der Ton meines Lebens ist leichter geworden.” Zudem glaube die Musikerin, dass ihr aktuelles Album ein Spiegelbild ihrer aktuellen Lebenssituation ist.