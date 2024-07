Stars Kamala Harris: Wahlkampf gegen Donald Trump

US Vice President Kamala Harris at campaign event - Getty - July 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.07.2024, 10:00 Uhr

Kamala Harris hat Donald Trump vorgeworfen, er wolle die Vereinigten Staaten „in eine Zeit zurückversetzen, in der viele von uns noch keine vollen Freiheiten hatten“.

Die 59-jährige Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten – die am Sonntag (21. Juli) offiziell ihre eigene Präsidentschaftskampagne gestartet hat, nachdem Präsident Joe Biden aus dem Rennen ausgestiegen war – hat offiziell genug Delegierte erhalten, um bei der kommenden Wahl als Kandidatin der Demokraten anzutreten.

In einer Erklärung sagt sie: „Diese Wahl wird eine klare Entscheidung zwischen zwei unterschiedlichen Visionen darstellen. Donald Trump will unser Land in eine Zeit zurückversetzen, in der viele von uns noch keine vollen Freiheiten und gleichen Rechte hatten. Ich glaube an eine Zukunft, die unsere Demokratie stärkt, die reproduktive Freiheit schützt und sicherstellt, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, nicht nur über die Runden zu kommen, sondern auch vorwärts zu kommen.“

Sie wurde von Bill Clinton, Barack Obama und Biden selbst unterstützt und ist „dankbar“ für deren Unterstützung. Sie fügte hinzu: „Als ich meine Kampagne für die Präsidentschaftskandidatur ankündigte, sagte ich, dass ich mir diese Nominierung verdienen wolle. Als Tochter Kaliforniens bin ich stolz darauf, dass die Delegation meines Heimatstaates dazu beigetragen hat, unserer Kampagne zum Durchbruch zu verhelfen. Ich freue mich darauf, die Nominierung bald offiziell anzunehmen. Ich bin Präsident Biden und allen in der Demokratischen Partei dankbar, die mir bereits ihr Vertrauen geschenkt haben, und ich freue mich darauf, unsere Sache direkt dem amerikanischen Volk vorzutragen.“

Harris – ehemalige Generalstaatsanwältin von Kalifornien – skizzierte auch ihr Ziel, die gesamte Nation während ihrer Kampagne zu vereinen.