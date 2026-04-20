Musik Kanye West: Zwei weitere Europa-Shows abgesagt

Kanye West - The Greatest Lie Ever Sold Premiere Screening on October 12, 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.04.2026, 18:30 Uhr

Kanye Wests Comeback hat einen weiteren Rückschlag erlitten, da zwei weitere Europa-Shows abgesagt wurden.

Der umstrittene Rapper sollte im Juni im St Jakob-Park – dem Heimstadion des Fußballvereins FC Basel – in Basel in der Schweiz auftreten, doch der Auftritt wurde nun gestrichen. Laut Reuters erklärten Vertreter des Vereins, das Konzert entspreche „nicht unseren Werten“. Die Verantwortlichen fügten hinzu: „Der FCB erhielt eine Anfrage und hat sie geprüft. Nach gründlicher Überprüfung haben wir jedoch beschlossen, das Projekt nicht weiterzuverfolgen, da wir im Einklang mit unseren Werten dem betreffenden Künstler in diesem Kontext keine Plattform bieten können.“

Auch Kanyes Pläne für einen Auftritt in Polen in diesem Sommer wurden gestrichen. Er sollte am 19. Juni im Schlesischen Stadion in Chorzów auftreten – was sein erster Auftritt im Land seit 15 Jahren gewesen wäre – doch auch dieses Konzert wurde abgesagt. In einer Erklärung auf der Website des Veranstaltungsortes erklärte Stadiondirektor Adam Strzyzewski: „Das Konzert von Ye (Kanye West), das für den 19. Juni 2026 im Superauto.pl Schlesischen Stadion geplant war, wird aus formalen und rechtlichen Gründen nicht stattfinden.“ Die Absage erfolgte, nachdem Polens Kulturministerin Marta Cienkowska die Pläne kritisiert hatte, aufgrund von Wests früheren antisemitischen Äußerungen und seiner Bewunderung für Adolf Hitler. In einem Beitrag auf X schrieb Cienkowska: „Die Entscheidung, ein Konzert von Kanye West in Polen zu organisieren, ist inakzeptabel. Wir sprechen von einem Künstler, der öffentlich antisemitische Ansichten geäußert, Verbrechen relativiert und vom Verkauf von T-Shirts mit Hakenkreuzen profitiert hat. Das sind keine ‚Kontroversen‘. Das ist ein bewusstes Überschreiten von Grenzen und die Normalisierung von Hass.“ In einem Land, das von der Geschichte des Holocaust geprägt sei, könne man nicht so tun, als wäre das nur Unterhaltung, betonte sie, und künstlerische Freiheit bedeute nicht, allem freie Bahn zu geben.

Die doppelte Absage folgt auf die Nachricht, dass auch Wests Show in Marseille, Frankreich, am 11. Juni „bis auf Weiteres“ verschoben wurde. Sein Plan, drei Abende beim Wireless Festival in London zu headlinen, wurde ebenfalls gestrichen, nachdem dem Star vom Innenministerium die Einreise ins Vereinigte Königreich verweigert wurde, was letztlich zur Absage des gesamten Festivals führte. Die Absage von Wireless folgte auf Kritik des britischen Premierministers Keir Starmer, der die Entscheidung verteidigte, West nicht ins Land zu lassen. In einem Beitrag auf X schrieb er: „Diese Regierung steht fest an der Seite der jüdischen Gemeinschaft, und wir werden in unserem Kampf, das Gift des Antisemitismus zu bekämpfen und zu besiegen, nicht nachlassen. Wir werden immer die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Öffentlichkeit zu schützen und unsere Werte zu wahren.“