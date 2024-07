Stars Karen Gillan: Das hat MeToo in Hollywood bewirkt

Karen Gillan at 81st Annual Golden Globe Awards Jan 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.07.2024, 11:41 Uhr

Die Schauspielerin deckt auf, was sich seitdem in der Branche getan hat.

Karen Gillan verrät, was sich seit der MeToo-Bewegung in Hollywood verändert hat.

Die ‚Guardians of the Galaxy‘-Darstellerin spricht über die Bemühungen der Film-Industrie, das Arbeitsumfeld für Schauspieler sicherer zu gestalten. Die MeToo-Bewegung wurde 2017 inmitten der zahlreichen Anschuldigungen gegen Film-Mogul Harvey Weinstein ins Leben gerufen.

Im Gespräch mit der Zeitung ‚Evening Standard‘ erklärt sie: „Ich glaube an positive Verstärkung und ich sehe, dass einige Änderungen vorgenommen werden. Ich sehe eine gemeinschaftliche Aktion, um ein sichereres Arbeitsumfeld für die Menschen zu schaffen. Wir haben die Einführung von Intimitätskoordinatoren. Ich habe aus erster Hand gesehen, wie sehr sich die Branche bemüht, mehr Regisseurinnen einzustellen.“

Trotzdem gebe es „noch viel zu tun“. Die 36-Jährige fügt hinzu: „Es gibt einen kleinen Prozentsatz der Bevölkerung, der seine Macht immer missbrauchen wird. Was wir also tun müssen, ist, die Systeme, die wir haben und die es solchen Leuten immer noch erlauben, in Machtpositionen zu gelangen, gründlich zu untersuchen.“

In dem Interview spricht die ‚Doctor Who‘-Schauspielerin auch über ihr Leben mit Angstzuständen. „Die beste Strategie ist, das zu tun, was einem Angst macht, das, was der Körper einem verbietet“, sagt sie. „Es ist im Grunde eine Art Expositionstherapie, bei der man sich [der beängstigenden Sache] so oft aussetzt, bis das Gehirn begreift, dass man nicht sterben wird.“