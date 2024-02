Kein Bauchnabel? Karolína Kurková wird 40: Spannende Fakten über das Supermodel

Supermodel Karolína Kurková feiert Geburtstag. (eee/spot)

SpotOn News | 28.02.2024, 06:16 Uhr

Vor 20 Jahren "Victoria's Secret"-Engel, heute dreifache Mutter: Karolína Kurková feiert ihren 40. Geburtstag. Diese Fakten kennt nicht jeder über das berühmte Supermodel.

1,80 Meter groß, blonde Haare, blaue Augen, fotogen, talentiert, fleißig: Nicht grundlos ist Karolína Kurková (40) eines der erfolgreichsten Supermodels weltweit. Die gebürtige Tschechin hat sich ihren Erfolg über die Jahre hart erarbeitet. Neben ihren Model- und Laufstegjobs gibt es hier spannende Fakten über das Supermodel, das am 28. Februar 40 Jahre alt wird.

Große Erfolge als Model

1984 kam Karolína Isela Kurková in Děčín in der damaligen Tschechoslowakei zur Welt. Von einem Bekannten wurde sie – ohne ihr Wissen – bei einer Modelagentur angemeldet, was ihr Leben für immer verändern sollte. Nachdem sie dort angenommen wurde, ließ die internationale Fashion-Szene nicht lange auf sich warten. Dank Miuccia Prada (74), einer Mitinhaberin des berühmten Luxuslabels Prada, kam Kurková Ende der 90er Jahre in Mailand mit "Vogue" in Kontakt.

Zwei Jahre und einen Umzug nach New York City später erschien sie auf der Titelseite der Modezeitschrift – und "Victoria's Secret" sowie weitere große Designer klopften an Kurkovás Tür, der Traum aller Models wurde für die Tschechin plötzlich Realität.

2003 erhielt sie den Titel "bestbezahltes Supermodel" und erreichte 2005 mit einem Marktwert von 42,6 Millionen Euro die Spitze. Der US-Fernsehsender "E! Entertainment" ernannte Kurková 2008 zur "World's Sexiest Woman". 2011 war Karolína Kurková das offizielle Gesicht der Fashion Week Berlin.

In diesen Filmen hat sie mitgespielt

Das Model hat im Laufe der Jahre in einigen TV-Formaten mitgewirkt, darunter 2011 in der VOX-Sendung "Das perfekte Model" neben Eva Padberg (44). Doch auch Kurkovás Schauspieltalent war immer mehr gefragt. 2009 war sie im Actionfilm "G.I. Joe – Geheimauftrag Cobra" als Courtney A. Krieger zu sehen. Weitere Auftritte folgten in den Serien "Chuck" (2010), "30 Rock" (2012) oder "Person of Interest" (2013).

Freundschaft mit Heidi Klum

2023 waren Kurkovás Erfahrungen, Wissen und Können in der deutschen Castingshow "Germany's next Topmodel" gefragt. Heidi Klum (50) hat das Model als Gastjurorin zu sich eingeladen. Die beiden kennen sich seit vielen Jahren. Unlängst feierten sie Ende Januar zusammen in einem Club in Miami. Anlass für die glamouröse Sause war Klums Song-Release "Sunglasses At Night" mit DJ Tiësto (55). Die beiden Frauen tanzten ausgiebig hinter dem DJ-Pult und veröffentlichten auf Instagram zahlreiche Fotos und Videos.

Ehefrau und dreifache Mutter

Die große Liebe hat Karolína Kurková bereits vor mehr als zehn Jahren mit dem Filmproduzenten Archie Drury (52) gefunden. 2009 gaben die beiden bekannt, dass sie sich verlobt haben und ihr erstes Kind erwarten. Noch im gleichen Jahr wurde geheiratet, ihr Sohn Tobin Jack Drury kam im Oktober zur Welt. Ihr zweiter Sohn Noah Lee Drury wurde im November 2015 geboren. Tochter Luna Grace Drury machte das Familienglück im April 2021 komplett.

Und sonst so?

Und dann gibt es da noch einige kuriose Fakten über das tschechische Model, die nicht zwingend jeder weiß. Etwa, dass sie aufgrund einer Operation in ihrer Kindheit keinen sichtbaren Bauchnabel hat. Ihre Fotos sollen bei Shootings im Anschluss nachbearbeitet werden, heißt es. Außerdem kann Kurková trotz Modelmaße nicht auf Süßes verzichten, Schokolade ist ihre große Schwäche. Als dreifache Mutter stehe sie außerdem oft selbst am Herd und bekoche ihren Nachwuchs, "manchmal dreimal am Tag", wie sie 2017 während eines Auftritts erzählt hat.