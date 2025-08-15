Musik Kasabian: Sie arbeiten an ihrem neuen Album

Bang Showbiz | 15.08.2025, 14:00 Uhr

Kasabian planen, im nächsten Jahr ein neues Album zu veröffentlichen.

Die ‚Fire‘-Band veröffentlichte ihre letzte LP ‚Happenings‘ im Juli 2024, aber Frontmann Serge Pizzorno hat jetzt verkündet, dass sie hoffen, schon in naher Zukunft ihren achten Nummer-eins-Hit in Folge zu landen.

Serge erklärte in einem Interview mit der ‚Bizarre‘-Kolumne der ‚The Sun‘-Zeitung: „Es waren sieben Nummer-eins-Hits in Folge. Ich sage euch, warum ich das weiß. Das liegt daran, dass das erste [Album] unglaublicherweise auf Platz vier gelandet ist und der Rest alle auf Platz eins. Das war unglaublich für uns.“ Pizzorno sei von der Energie inspiriert gewesen, die die Musikgruppe bei ihren letzten Auftritten erlebt habe. Der Star sagte: „Wenn wir nicht auf der Bühne stehen, dann bin ich im Studio. Ich mache immer Musik. Es ist eine konstante Sache. Wir haben gerade zwei Warm-up-Shows und im Anschluss daran zwei große Festivals gespielt. Die neue Generation, die sich für dieses Album begeistert hat, und die Generation, die schon immer zu uns gehörte – sie vereinen sich, und es ist einfach wild.“