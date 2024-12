Stars Kate Beckinsale: Fotoshooting nach Fehlgeburt

Bang Showbiz | 31.12.2024, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin wurde laut eigener Aussage einen Tag nach ihrer Fehlgeburt zu Fotoaufnahmen genötigt.

Kate Beckinsale wurde laut eigener Aussage einen Tag nach ihrer Fehlgeburt zu einem Fotoshooting genötigt.

Die 51-jährige Schauspielerin äußerte die Vorwürfe am Montag (30. Dezember) in einem Video, in dem sie auch über andere traumatische Vorfälle sprach, die sie im Laufe ihrer Karriere erleben musste. Zum Clip inspiriert wurde sie von Blake Lively, die vor kurzem eine Beschwerde wegen sexueller Belästigung gegen ihren ‚It Ends With Us‘-Co-Star Justin Baldoni einreichte. Mit Blick auf die Kamera gerichtet sagt Kate: „Ich wurde von meiner Publizistin, die ich angestellt hatte, einen Tag nach meiner Fehlgeburt zu einem Fotoshooting gezwungen. Und ich sagte: ‚Ich kann nicht. Ich blute. Ich will meine Kleidung nicht vor Leuten wechseln, die ich nicht kenne. Ich blute. Ich hatte eine Fehlgeburt.‘ Und sie sagte: ‚Du musst, oder du wirst verklagt.‘“

Während Dreharbeiten sei Kate außerdem einmal mit schlimmsten frauenfeindlichen Ausdrücken beleidigt worden, nachdem sie sich darüber beschwert hatte, dass ein männlicher Kollege andauernd betrunken am Set erschien. Sie berichtet weiter: „Die Antwort des Produktionsstudios war, mir ein Fahrrad zu geben, damit ich über die Studioanlage radeln kann, während ich warte.“