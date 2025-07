Stars Kate Beckinsale: Emotionale Hommage an ihre Mutter Judy Loe

Bang Showbiz | 10.07.2025, 09:00 Uhr

Kate Beckinsale hat einen Videoclip geteilt, in dem sie zu Tränen gerührt ist, als sie ihrer Mutter im Krankenhaus etwas vorsingt.

Die 51-jährige Schauspielerin postete online einen Clip, in dem sie den Song ‚Bye, Bye Love‘ von den Everly Brothers singt, was eine Hommage an eine Harmoniegruppe ist, in der ihre Mutter Judy Loe (78) als Teenager spielte.

Loe hatte mit 14 Jahren mit ihren Freunden Mary, Sylvia und Chris die Band Four Teens gegründet. Kate verriet, dass sie versuche, „die Four Teens am Leben zu erhalten“, während ihr in einem emotionalen Video, das sie mit ihren Fans geteilt hat, die Tränen kamen. Die Darstellerin verkündete in ihrem Instagram-Posting: „Ich bin ein sehr schlechter Ersatz, weil ich keine besonders gute Sängerin bin. Aber ich möchte die liebsten und ältesten Freunde meiner Mutter in ihrem Krankenzimmer bei ihr haben. (Sylvia) und Chris, bitte wisst, dass ich versuche, die Four Teens so gut wie nur möglich aus der Ferne am Leben zu erhalten, und ich liebe euch beide.“ Beckinsale dankte zudem den Freunden ihrer Mutter für ihre „Unterstützung und Liebe“ und fügte hinzu: „Es ist ein Zeichen der außergewöhnlichen Liebesfähigkeit meiner Mutter und ihres tiefen Respekts für vergangene Beziehungen, dass ihre Freundschaften mit ihren frühen Schulfreunden auch heute noch immer so lebendig sind.“ Kate gab keine Details zum gesundheitlichen Zustand ihrer Mutter preis, teilte aber zuvor mit, dass bei Judy im Jahr 2023 Krebs im Endstadium diagnostiziert wurde.