Film Kate Beckinsale übernimmt Rolle im Hai-Thriller ‚White‘

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Bang Showbiz | 14.05.2026, 12:00 Uhr

Die Schauspielerin ist bei dem Survival-Thriler außerdem ausführende Produzentin.

Kate Beckinsale wird im Hai-Survival-Thriller ‚White‘ mitspielen.

Die 52-jährige Schauspielerin wurde gemeinsam mit Katherine McNamara für den Actionfilm von Regisseur Jake West verpflichtet. ‚White‘ erzählt die Geschichte von Willa Harba, einer erfolglosen Schauspielerin, die auf ihren großen Durchbruch hofft. Für einen Dreh reist sie mit einem selbstverliebten Star ins Ausland, doch ihr Privatjet stürzt über dem Pazifischen Ozean ab. Als einzige Überlebende strandet Willa auf einem abgebrochenen Flügelteil des Flugzeugs – umgeben von nichts als offenem Meer.

Ihre einzige Verbindung zur Außenwelt ist ein Satellitentelefon, das sie aus dem Wrack retten kann. Doch als Willa um Hilfe ruft, wird sie von ihrer fordernden Studiochefin Barbara, gespielt von Beckinsale, abgewiesen. Stattdessen wird ihr Signal von der Meeresbiologin Sam Swatek aufgefangen, die von McNamara gespielt wird. Diese überbringt ihr eine erschreckende Nachricht: Willa ist im sogenannten „White Shark Café“ abgestürzt – einem berüchtigten Meeresgebiet, in dem sich Weiße Haie zum Fressen versammeln.

Die Besetzung für die Hauptrolle der Willa läuft derzeit noch. Die Dreharbeiten sollen diesen Sommer in Bulgarien, England und den USA beginnen. Beckinsale wird bei ‚White‘ außerdem als ausführende Produzentin tätig sein. Zu den Produzenten gehören zudem Yariv Lerner, Dominic Burns, Crawford Anderson-Dillon und Sky Morfopoulos. Highland Film Group wird den weltweiten Vertrieb des Films bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes starten.

Firmenchefin Arianne Fraser erklärte: „‚White‘ ist ein unglaublich hochwertiges und intensives Abenteuer voller Spannung, Emotionen und furchterregender Haie.“ COO Delphine Perrier ergänzte: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Produzent Yariv Lerner, der weiterhin eine treibende Kraft hinter einigen der innovativsten Actionfilme unserer Zeit ist.“ Auch die „großartige Besetzung“ rund um Kate Beckinsale und Katherine McNamara hob sie hervor.

Beckinsale hatte kürzlich bereits für die Comedy-Drama-Produktion ‚Turnbuckle‘ unterschrieben, in der sie an der Seite von Cara Delevingne spielen wird. Weitere Darsteller des Ensemblecasts sind Emile Hirsch, Terrence Howard, Evan Ross, Famke Janssen, Macy Gray, Sam Strike, Lily Mo Sheen, Randall J. Bacon und Tammin Sursok.